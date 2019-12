Condividi su

Un fantastico via vai: trama, cast e anticipazioni di stasera in tv su Rai 3

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora Un fantastico via vai potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2013, in onda oggi 6 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stato scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, regista e attore fiorentino noto al grande pubblico per film come I laureati, Il ciclone, Il pesce innamorato, Il principe e il pirata, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Il professor Cenerentolo.

L’esilarante pellicola, girata in Toscana, al botteghino in Italia ha incassato nelle 8,6 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione rivelandosi quindi un grande successo. Ma qual è la sinossi di Un fantastico via vai?

Un fantastico via vai racconta la storia di Arnaldo Nardi, quarantacinquenne che conduce un’esistenza tranquilla e serena. L’uomo ha un buon lavoro e vive con la bellissima moglie Anita e le due figlie gemelle di nove anni Martina e Federica. Pacato e ligio al dovere, ama le sue abitudini e non ha mai sentito l’esigenza di stravolgere la sua routine.

A completare questo mondo perfetto ci pensano i colleghi e amici Floriano e Giovannelli. In particolare quest’ultimo è un latin lover e un giorno prende in prestito lo scooter di Arnaldo per un incontro galante. Tuttavia il dongiovanni dimentica inavvertitamente nel sottosella delle manette rosa con scritto Natasha. Sfortunatamente è la consorte di Nardi a trovare il sex toy e, erroneamente convinta di essere stata tradita, caccia di casa il protagonista di Un fantastico via vai. Disorientato e senza più un posto dove dormire, Arnaldo affitta una camera in un appartamento di studenti universitari. Quello che sembrava un evento negativo si trasforma per l’uomo in un’occasione per mettere in discussione le scelte fatte fino a quel momento ed uscire finalmente dalla zona di comfort.

Il cast del film

In Un fantastico via vai Leonardo Pieraccioni interpreta Arnaldo mentre Serena Autieri è Anita. Maurizio Battista veste i panni di Giovannelli. Marco Marzocca quelli di Esposito e Marianna Di Martino è Camilla. Inoltre Massimo Ceccherini ricopre il ruolo del padre di Anna, Giuseppe Maggio quello di Marco e Giorgio Panariello è il Cavalier Mazzarra.

Hanno partecipato al film anche Chiara Mastalli nella parte di Anna, David Sef in quella di Edoardo e Alice Bellagamba che è Clelia. Daria Mazzoni è Federica, Sofia Mazzoni interpreta Martina ed Enzo Iacchetti è Monsignore. Infine Alessandro Benvenuti veste i panni dell’uomo sul bus, Stefano Martinelli quelli di Gianluigi “Emo” Pistacchi e Carlotta Maggiorana è Amanda.

