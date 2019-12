Condividi su

Plex: serie tv in streaming gratis, come vederle online

In queste sere di dicembre è arrivata una fortissima novità in ambito dello streaming online: stiamo parlando di Plex. Quest’ultima è una piattaforma On-Demand lanciata da poco in Italia che non teme di affrontare colossi streaming del calibro di Netflix o Amazon Prime Video. Cos’ha di così speciale la nuova frontiera dello streaming? Ebbene, Plex è un servizio completamente gratuito.

Incredibile, vero? Ovviamente c’è il rovescio della medaglia: sebbene la nuova piattaforma consentirebbe la possibilità di accedere a una vasta gamma di contenuti senza spendere un soldo, è vero che, in compenso, saremo costretti a subire un po’ di pubblicità (unica fonte di guadagno del servizio). Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova piattaforma streaming.

Plex: come ottenere il servizio e quali contenuti offre

Tutto ciò che serve per accedere al catalogo della nuova piattaforma è scaricare l’applicazione, disponibile sia per Android che iOS, sul sito ufficiale di Plex e registrarsi tramite account facebook o e-mail. Ovviamente, l’app è disponibile anche da Desktop o Smart Tv.

L’interfaccia appare chiara e intuitiva, consentendo liberamente all’utente di scegliere una vasta gamma di contenuti: da sport a concerti, passando per documentari, senza disdegnare titoli cinematografici e serie tv.

Al momento il servizio è ancora giovane e il catalogo italiano sembra essere meno ricco rispetto a quello statunitense, ma sicuramente Plex può essere una validissima alternativa (oltretutto gratuita) alle più grandi piattaforme in circolazione.

La maggior parte dei contenuti sono, infatti, in lingua inglese; c’è inoltre da considerare un ulteriore aspetto: Plex non garantisce la visione di titoli particolarmente recenti. Quello che l’utente può sperare di trovare, almeno in campo cinematografico, sono i colossal intramontabili del calibro di Apocalypse Now, Terminator, Rain Man, Toro Scatenato e Ghost in The Shell.

In attesa che il progetto decolli e inizi a competere a pari armi con i suoi rivali, possiamo approfittare della possibilità e, nel frattempo, decidere se il “prezzo da pagare” relativo alla pubblicità sia un compromesso accettabile.

