Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 100, M5S conferma “esperimento riuscito”

Pensioni ultime notizie: una nota dei deputati del Movimento 5 Stelle rinfocola il dibattito, in verità mai davvero terminato, sulla modalità di pensionamento anticipato introdotta dal primo Governo Conte.

Xiaomi Mi 10 ufficiale: prezzo, quando esce in Italia e caratteristiche

Pensioni ultime notizie: la nota dei deputati 5 stelle

I deputati pentastellati della Commissione Lavoro di Montecitorio hanno voluto ribadire il proprio sostegno a Quota 100, introdotta dall’esecutivo giallo-verde ma confermata da quello giallo-rosso, con una nota rilasciata in questi giorni. Nel testo si legge: “la possibilità di andare in pensione in anticipo grazie a Quota 100, ma anche grazie a Opzione Donna e all’Ape Social è stata sostenuto dal Movimento 5 Stelle che si è battuto per la sua introduzione nella scorsa Legge di Bilancio”. Nello stesso documento i deputati proseguono così: “per noi si è trattato di un primo passo per dare speranza a quei lavoratori che erano rimasti bloccati dalla Legge Fornero: in migliaia sono tornati a dedicarsi alla famiglia o hanno potuto superare periodi di difficoltà”.

Pensioni ultime notizie: “Quota 100 immorale” l’analisi dei geriatri

Insomma, quella incentrata su Quota 100 “è stata una riforma fondamentale per liberare posti nel settore pubblico e privato per far ripartire finalmente il turnover e il ricambio generazionale”, dunque, “siamo contenti che il ministro Catalfo abbia confermato la volontà di mantenere Quota 100 anche per i prossimi anni così da non fermare una sperimentazione in ambito pensionistico che si è dimostrata molto positiva nei risultati”.

Pensioni ultime notizie: Gualtieri, “Quota 100 costa meno del previsto”

Quota 100: davvero l’esperimento è riuscito?

In realtà, i risultati di Quota 100 non hanno ancora pienamente ripagato le aspettative, in particolare, dal punto di vista del turnover. Ciò almeno riferiscono le stime dell’Osservatorio dei consulenti del lavoro che, per il terzo trimestre del 2019, per esempio, parlano di un tasso di sostituzione del 42%, cioè per ogni 10 lavoratori andati in pensione sono stati assunti 4 giovani. Da sottolineare, però, che il dato appare comunque in crescita rispetto a marzo quando il tasso di sostituzione si è fermato al 37%.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]