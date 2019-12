Condividi su

Bonus energia 2020 esteso: nuovi requisiti, importo e a chi spetta

Bonus energia 2020: dal primo gennaio 2020, 200mila nuove famiglie potranno beneficiare delle agevolazioni sui consumi energetici.

Bonus energia: estensione a 200mila nuove famiglie dal 2020

Il Bonus sociale relativo ai consumi energetici, cioè il cosiddetto Bonus energia, sarà esteso a 200mila nuove famiglie a partire dal primo gennaio 2020. A comunicare l’allargamento della platea dei beneficiari è stata la stessa Arera, l’Autorità garante per energia e ambiente, precisando come la soglia Isee per accedere all’agevolazione sarà innalzata da 8.107,5 euro a 8.256 euro.

Ecco allora tutte le categorie di contribuenti che potranno richiedere il Bonus energia da prossimo anno: innanzitutto, come già accennato, i nuclei familiari con Isee che non superi quota 8.256 euro, in secondo luogo, avranno la possibilità di richiedere il beneficio i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e Isee non oltre i 20mila euro. D’altra parte, hanno diritto all’agevolazione anche i nuclei familiari titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza e, infine, i nuclei familiari con un componente malato grave con necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali indispensabili al mantenimento in vita.

Come si richiede l’agevolazione?

Non tutti coloro che in linea teorica hanno diritto al bonus energia ne conoscono l’esistenza; è un dato di fatto che solo il 35% dei potenziali beneficiari ne ha usufruito da quando esiste: non pochi pensano che dovrebbe diventare un’agevolazione “automatica” al di sotto di una determinata fascia di reddito.

Detto ciò, allo stato attuale, se si vorrà richiedere il bonus energia sarà necessario rivolgersi al proprio comune di residenza e presentare un’attestazione Isee in corso di validità oltre che il proprio documento di identità. Il valore del bonus cambia in base alla numerosità della famiglia richiedente: 132 euro saranno erogati per i nuclei di 1-2 componenti, 162 euto per i nuclei di 3-4 componenti, 194 euro per i nuclei con oltre 4 componenti.

