Cagliari, continua a tener banco il caso Nandez. La situazione

Il Cagliari è sicuramente la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione. La classifica dice quinto posto, in attesa di sfidare domenica pomeriggio il Sassuolo e in Coppa Italia – durante questa settimana – è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale dove i rossoblu sfideranno l’inter durante il prossimo mese di gennaio.

Sembra andar tutto bene al sodalizio sardo, ma in realtà sta tenendo banco un caso legato a Nahitan Nandez, l’acquisto più caro nella storia del club e unitosi alla squadra soltanto la scorsa estate.

L’agente di Nandez vuole fare causa al Cagliari, il giocatore è totalmente inserito nell’ambiente

Il centrocampista uruguayo si è distinto come uno dei migliori giocatori dell’intera Serie A fino a questo momento. Le sue prestazioni, caratterizzate da tanta grinta e corsa, lo hanno fatto diventare uno degli idoli della tifoseria cagliaritana, che ha dovuto attendere tanti mesi prima di poterlo abbracciare ufficialmente. Ma c’è il rischio che quest’esperienza duri poco per Nandez.

Il suo agente Pablo Betancourt è infatti ai ferri corti con la dirigenza sarda. Il motivo è da ricercarsi in alcune spettanze che il club non ha ancora fatto percepire al procuratore, il quale ora minaccia di portar via il suo assistito, oltre a voler fare causa per lo stesso motivo.

Gennaio si avvicina e potrebbero esserci degli scossoni. Il ragazzo sembra però non subire tutta questa faccenda che va avanti da ormai diverse settimane: Nandez appare calato pienamente nell’ambiente rossoblu e non si hanno notizie in merito alle sue impressioni relative a questa vicenda.

Nella conferenza stampa pre Sassuolo, il tecnico del Cagliari Rolando Maran – incalzato dai giornalisti – si è espresso così sul caso Nandez: “Paura che Nahitan possa andare via? Non abbiamo mai parlato di questa cosa, quello che esce non mi preoccupa: a me basta che si alleni bene in campo, soprattutto per come stiamo lavorando. Io giocherò contro il Sassuolo, su Nandez non ho tanto altro da dire. Faccio l’allenatore e alleno questi ragazzi, devo dare il massimo per questo. Se ci sono altre risposte da dare, non sarò certo io a darle“.

Nel frattempo ci sono già alcuni club sulle tracce dell’esterno, fra i quali l’Inter. Alcuni interessamenti stanno inoltre giungendo anche dalla Spagna.

