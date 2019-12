Condividi su

Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 9 dicembre 2019

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un sondaggio all’altro.

In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, per Demos la Lega scende al 29,5%

Ancora una volta Termometro Politico esprime uno dei minority report più importanti nei sondaggi. In questo come in altri casi sulla Lega, che è vista al 34,9%, decisamente sopra la media del 32,7%, ma in questo caso è superato da Demos, che si discosta ancora di più dagli altri istituti a causa della stima più negativa in assoluto. Con il 29,5% è da diversi mesi l’istituto meno generoso con il partito di Salvini

Sempre nel centrodestra Demos si rivela il più eclettico anche in riferimento a Fratelli d’Italia, che viene visto all’11,3%, un record assoluto per il partito della Meloni.

Su Forza Italia chi si distingue è invece Swg, che con il 5,1% stimato si distanzia moltissimo dagli altri, che in media mettono il partito di Berlusconi al 6,9%

Sondaggi elettorali, Ixè sempre il più generoso con il PD

Venendo ai partiti di governo, sul PD il minority report più importante è sempre quello di Ixè, che lo vede al 20,7%, anche se in media è immaginato dagli altri istituti al 18,9%. Al contrario si scende al 17,5% con Euromedia.

Fonte: Ixè

Sul Movimento 5 Stelle ci sarebbe più uniformità, visto che si andrebbe dal 15,5% al 16,3% nei sondaggi elettorali dei vari istituti se non fosse per il 18,1% di Demos, che si distacca completamente da tutti gli altri, a conferma di quanto sia questa settimana il minority report decisamente più importante.

Demos infatti colpisce ancora con il bassissimo valore attribuito a Italia Viva, il 3,5%, molto sotto la media anche per un partito in difficoltà come quello di Renzi

