Condividi su

Deputy: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

In occasione degli Upfronts di Maggio 2019, Fox ha ordinato la produzione di una nuova serie tv pronta a uscire nel palinsesto invernale: stiamo parlando di Deputy. Lo show, di genere Crime, nasce da un’idea di David Ayer in collaborazione con Will Beall ed eOne; il debutto della serie tv sulla rete americana è previsto per il 2 gennaio 2020 e la prima stagione conterà ben 13 episodi. Per quanto riguarda la data di uscita nel nostro Paese ancora non ci sono informazioni ufficiali, ma è probabile che se ne occuperà la stessa Fox. Non appena avremo notizie al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

In attesa di scoprire il futuro di Deputy possiamo soffermarci sui dettagli della trama e del cast, ma, prima, abbiamo la possibilità di goderci il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione di Deputy

Deputy: la trama

La serie tv, come su scritto, affonda le radici nel genere Crime, costellandosi di elementi del selvaggio west riproposti in chiave moderna. In particolare, ci troviamo nella contea di Los Angeles, dove lo sceriffo del luogo muore in circostanze non chiare. Come vuole la legge del posto, verrà eletto un suo sostituto: si tratta di Bill Hollister, l’uomo più improbabile della contea a ricoprire quel ruolo. La nuova stella della legge, tuttavia, si dimostrerà pronto a combattere il crimine nella contea e, a sorpresa, deciderà di riproporre un antico decreto legislativo risalente proprio al selvaggio west.

Virgin River: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori presenti nel cast di Deputy e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: nel ruolo del protagonista Bill Hollister troviamo Stephen Dorff; ad accompagnarlo nel cast: Yara Martinez veste i panni della dottoressa Paula Reyes, moglie del neo sceriffo; Brian Van Holt nel ruolo di Cade Walker; Siena Goines interpreta l’ufficiale Rachel Delgado.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]