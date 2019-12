Condividi su

Le Iene: cast, anticipazioni e ospiti di stasera 10 dicembre 2019

Satira, buonumore ma anche cronaca e scottanti temi d’attualità, queste le caratteristiche de Le Iene. Il programma di intrattenimento, in onda oggi 10 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, approda ad un nuovo appuntamento con tante storie da raccontare.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino che, accompagnati dal commento della Gialappas’s Band, presenteranno interviste speciali, servizi d’inchiesta e reportage. Ma cos’ha in serbo per noi Le Iene?

Anche questa settimana Antonino Monteleone e Marco Occhipinti tornano ad indagare sulla vicenda del Premier Giuseppe Conte e il concorso con il quale nel 2002 è diventato professore ordinario di diritto privato all’Università Luigi Vanvitelli. Gli inviati de Le Iene già in precedenza hanno cercato di verificare la presenza o meno di favoritismi e tra poche ore ci mostreranno le novità su questo intricato episodio.

La trasmissione poi passerà al caso di Chico Forti, imprenditore e velista che dal 2000 si trova in carcere per l’omicidio di Dale Pike ed è stato condannato all’ergastolo. L’uomo non ha mai smesso di proclamare la sua innocenza ed effettivamente alcuni punti sulle dinamiche del delitto sono ancora poco chiari. Non è questa la prima volta che Gaston Zama si occupa dell’argomento ma stasera oggetto del servizio sarà Il Sorriso della Medusa, documentario sul delitto del brillante Gianni Versace a cura di Forti, profondamente convinto che la polizia di Miami abbia depistato le indagini.

Novità sull’omicidio di Marco Vannini e il servizio sull’Arcelor Mittal

Le Iene proseguiranno con le indagini di Giulio Golia e Francesca di Stefano sull’omicidio di Marco Vannini, ragazzo strappato prematuramente alla vita in circostanze poco chiare. Recentemente sono spuntate quelle che sembrerebbero intercettazioni di Antonio Ciontoli, padre della fidanzata della vittima, che se così fosse potrebbero far luce su alcuni punti oscuri della vicenda.

L’inchiesta di Gaetano Pecoraro ci porterà invece alla scoperta delle ombre sull‘Ilva di Taranto. L’inviato si è concentrato sull’Arcelor Mittal, colosso industriale mondiale che opera nel settore dell’acciaio ed ha annunciato quattromilasettecento licenziamenti.

Dopo il servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli su alcune attività antimafia di Palermo che al momento sono sotto accusa.

Le Iene passeranno all’intervista al rapper campano Clementino e successivamente mostreranno lo scherzo al comico Raul Cremona. Tutto questo e molte altre sorprese e ospiti su Italia 1.

