Condividi su

Resident Evil 3: remake, trama e quando esce il gioco

Era da troppo tempo che gli appassionati della saga Copcom attendevano il remake di uno dei titoli di punta della casa: stiamo parlando di Resident Evil 3. Il videogioco è un classico nel genere survival horror e finalmente potrà essere assaporato con il nuovo motore grafico per un’esperienza tutta da riscoprire.

Al momento, tuttavia, ciò che è certo è solo l’avvio del progetto: per quanto riguarda la data di debutto ufficiale del remake in alta definizione non ci sono ancora informazioni. Probabilmente, alcune novità giungeranno in occasione del prossimo State of Play di Sony, che dovrebbe tenersi il 10 dicembre di quest’anno. Un’altra occasione in cui i fan della saga potrebbero sperare è proprio durante i Game Awards 2019; alcuni rumors suggeriscono che nella data dell’evento, previsto il 12 dicembre 2019, possa comparire il trailer di Resident Evil 3. Ci si aspetta, inoltre, che il videogioco survival horror possa essere pronto nei primi mesi del 2020, ossia a cavallo tra Gennaio e Febbraio e sarà ovviamente disponibile per le console Ps4, Xbox One e PC (su Steam).

Non ci resta che attendere notizie ufficiali sul futuro del titolo; nel frattempo, diamo una breve occhiata alla trama del gioco.

Persona 5 Royal: trama e gameplay. Cosa c’è di nuovo e quando esce

Resident Evil 3: la trama

Come gli appassionati della saga ben sapranno, la trama di questo titolo survival horror ha origine esattamente un giorno prima gli eventi accaduti nel capitolo precedente. Proprio all’inizio del gioco, vediamo Jill sfondare il portone della sua abitazione, ma, vedendosi sopraffatta da un gruppo di zombie, fugge raggiungendo un magazzino. Qui incontra un uomo, Dario Rosso, che le racconta di come sua figlia sia scomparsa. Successivamente, Jill troverà una vecchia conoscenza: Brad Vickers. Quest’ultimo verrà ucciso da Nemesis, un nuovo Tyrant spietato creato dalla Umbrella per contrastare gli agenti della S.T.A.R.S. Il giocatore si troverà a fare una scelta: affrontare Nemesis o fuggire, ma una cosa è subito chiara: Jill prima o poi proverà a ottenere la sua vendetta.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]