RC Auto: classifica reclami 2019, quali sono le compagnie più segnalate

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha stilato un report relativo al primo semestre 2019 sui reclami esposti dai consumatori nei confronti delle compagnie di Rc Auto italiane ed estere che hanno operato in Italia nel periodo di riferimento preso in esame. Il report è anche l’occasione per individuare quali sono state le compagnie più segnalate dai consumatori, anche se c’è da registrare un calo generale dei reclami rispetto al primo semestre 2018, confermando così la tendenza decrescente degli ultimi semestri.

RC Auto: reclami primo semestre 2019 in calo

Per ciò che concerne i reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione nel primo semestre 2019, questi sono stati complessivamente 49.657, in calo rispetto allo stesso periodo del 2018 (-5,6%). La maggior parte dei reclami (45%, 22.548) ha riguardato la RC Auto, mentre il 37% (18-197 reclami) i rami danni e il 18% (8.912) il settore vita. Si registra anche una riduzione del 5% dei reclami verso le imprese italiane, quantificate in -2.278 reclami rispetto al 1° semestre 2018 e restano sempre concentrati nel settore della RC Auto (48%). La riduzione dei reclami verso le imprese estere è stata dall’8,8% e hanno riguardato per la maggior parte (49%) il settore dei danni diversi dalla RC Auto.

Per ciò che concerne l’esito dei reclami, il 28% di questi ultimi è stato accolto con risoluzione totale della controversia a favore del consumatore, mentre il 9,6% con transazione anch’essa favorevole, ma parzialmente, al consumatore.

Le compagnie assicurative più segnalate dai consumatori

In base ai dati raccolti dall’Ivass le compagnie assicurative che hanno ricevuto più reclami, come riporta Il Salvagente, sono le seguenti: Zurich (12,13 reclami per milione di premi), Genertel (6,96 reclami per milione di premi) e Linear (6,76 reclami per milione di premi).

