I am Jesus Christ, trama e gameplay del simulatore del messia

Ebbene si, non è uno scherzo ma è tutto vero, è stato annunciato un simulatore che vi metterà nei panni dell’uomo più famoso al mondo, Gesù di Nazareth; andiamo a vedere cosa aspettarci da un titolo inusuale come questo.

Rivivere la storia di Gesù Cristo

I am Jesus Christ è un simulatore sulla vita di Gesù, il gioco ci farà vivere i momenti più salienti della storia del messia che ha fondato il cristianesimo; i SimulaM hanno preso ispirazione dal Nuovo Testamento, nel periodo che va dal Battesimo alla Resurrezione. Tra le varie citazioni che vi saranno abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, camminare sull’acqua, ridare la vista ai ciechi o addirittura confrontarci con il demonio intento a sedurci nel deserto.

I am Jesus Christ, il gameplay

Stando a quanto emerso dal trailer a sorpresa dei SimulaM, I am Jesus Christ è un simulatore in prima persona. Conterà su un mondo open world, così da permette una maggiore immersione di quell’epoca oltre ad aumentarne la longevità del titolo, aiutando le varie persone che si incontreranno nel gioco. Vanterà più di trenta miracoli e abilità speciali a nostra disposizione, che ci permetteranno di curare le persone, camminare sull’acqua, calmare tempeste o trasformare acqua in vino; battezzando le persone, ad esempio, si avranno a disposizione i poteri dello spirito santo e per ricaricarli basterà pregare (tutto segnalato da una barra laterale allo schermo). Oltre ciò, I am Jesus Christ conterrà battaglie contro il demonio, a dimostrazione che gli autori hanno pensato ad ogni aspetto e vicissitudini del messia, fino ad arrivare alla crocifissione, morte e resurrezione di quest’ultimo. Il gioco ha anche una grafica abbastanza curata per gli standard odierni ed una palette di colori varia.

La probabile uscita

I am Jesus Christ non ha ancora una data ufficiale ma come si evince dal trailer il gioco è in un buon stadio avanzato dei lavori; se non dovesse essere disponibile entro la fine di quest’anno con molta probabilità lo si vedrà pubblicato nel primo quadrimestre del 2020. Il titolo, per adesso, è atteso solo per PC sulla piattaforma Steam.

