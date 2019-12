Condividi su

Salisburgo-Liverpool: probabili formazioni, quote e pronostico

Salisburgo-Liverpool è il sesto ed ultimo match del girone E di Champions League: fischio d’inizio previsto per le 18.55 di martedì 10 dicembre, stadio “Red Bull Arena” di Salisburgo.

Il Salisburgo è una delle piacevoli sorprese di questa spettacolare edizione della Champions League: i tedeschi, infatti, nonostante un girone sulla carta proibitivo, sono arrivati all’ultima giornata con la concreta possibilità di passare il turno eliminando addirittura i campioni d’Europa in carica. Sarà molto difficile e c’è solo un risultato a disposizione: quello della vittoria, sperando anche in un contemporaneo successo del Napoli contro il Genk al San Paolo. Gli occhi non possono che essere puntati sul baby fenomeno Haaland, autore già di 8 gol in questa edizione della Champions, secondo soltanto all’alieno Lewandowski (10).

Esattamente come successo nella scorsa stagione, il Liverpool arriva all’ultima giornata con l’acqua alla gola e con un destino incerto: i Reds infatti dovranno andare a Salisburgo a fare risultato, che sia vittoria o pareggio per avere la certezza di strappare un pass per gli ottavi di finale. La squadra di Klopp, che nel weekend ha praticamente ipotecato la vittoria finale del campionato, non dovrà sbagliare l’approccio contro una squadra frizzante, che gioca in verticale e in grande velocità.

Ibrahimovic e il nuovo patto col diavolo: storia di un romantico ritorno

Salisburgo-Liverpool: quote e pronostico del match

Le quote dei bookmakers vedono nettamente favoriti gli ospiti, con una quota per la vittoria del Liverpool di 1,80. Il successo casalingo degli ospiti è dato a 4,20, pareggio invece a 4,50.

Entrambe le squadre prediligono il gioco in verticale e non hanno alcuna difficoltà a trovare la via della rete: i tedeschi vantano infatti il miglior attacco del girone. Pronostico della partita: X2+GG.

Le probabili formazioni

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Junuzović, Mwepu, Minamino, Szoboszlai; Haaland, Hwang.



LIVERPOOL (4-4-2): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]