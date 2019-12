Condividi su

Chelsea-Lilla: probabili formazioni, quote e pronostico

Chelsea-Lilla è il sesto ed ultimo match valido per il Girone H della Champions League: fischio d’inizio previsto per le 21.00 di martedì 10 dicembre, stadio “Stamford Bridge” di Londra.

Non ci sono dubbi, il girone H è il più equilibrato della Champions League: 3 squadre in 2 punti ed un futuro ancora tutto da scrivere. Il Chelsea, nonostante si trovi attualmente al terzo posto a quota 8 punti, ha il destino nelle proprie mani: infatti battendo questa sera il fanalino di coda Lille avrebbe la matematica certezza di un posto ai prossimi ottavi di finale, operando dunque il sorpasso nei confronti di una delle due dirette rivali, Ajax e Valencia, impegnate a loro volta nello scontro diretto. Un’occasione gigantesca per il Chelsea che sta stupendo tutti in questo avvio di stagione con un calcio scintillante, messo in mostra da alcuni dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Discorso diametralmente opposto invece per il Lille che va a Londra più per passerella che per reali obiettivi di campo: nemmeno una vittoria infatti risolleverebbe le sorti dei francesi, ancorati a quota 1 punto ottenuto in 5 partite. Un bottino fin troppo misero anche per poter sperare in un posto in Europa League: ottimo invece il cammino in campionato per Lille, che occupa il terzo posto della classifica.

Ibrahimovic e il nuovo patto col diavolo: storia di un romantico ritorno

Chelsea-Lilla: quote e pronostico della partita

Quote nettamente sbilanciate a favore dei padroni di casa: quota per la vittoria del Chelsea di 1,20; pareggio dato a 6,25, con un’improbabile vittoria del Lilla data a 14,50.

Il Chelsea non dovrebbe avere problemi a superare l’ultimo ostacolo del proprio girone e lo farà alla sua maniera, segnando e convincendo: pronostico consigliato è di 1+Over 2,5.

Le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Kanté, Kovacic; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

Lille (4-2-3-1): Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Xeka, André; Sanches, Ikone, Bamba; Osimhen.

