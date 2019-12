Condividi su

Tredicesima NoiPA dicembre 2019: data accredito stipendio e importo

Dicembre 2019 è anche il mese della tredicesima NoiPa, uno stipendio in più (il cui importo però varia in base a quanto si è lavorato durante l’anno) che farà comodo ricevere poco prima delle festività natalizie. A proposito di importo, quest’ultimo è già visualizzabile nella propria area riservata sul portale oppure sull’applicazione ufficiale dell’amministrazione, accessibile tramite dispositivo mobile. Ma per quanto riguarda le date? Quando avverrà il tanto atteso accredito dello stipendio e della tredicesima? Andiamo a rispondere.

Tredicesima NoiPa dicembre 2019: quando arriva, la data

Sarà venerdì 13 dicembre 2019 il giorno dell’accredito della tredicesima. Entro questa giornata, infatti, NoiPa opererà l’accredito dello stipendio, comprensivo di tredicesima, per tutti i dipendenti pubblici, personale della scuola compreso.

La tredicesima sarà ricevuta dai seguenti soggetti e nelle modalità ivi descritte:

Titolari in servizio : tredicesima erogata con l’ultimo cedolino dell’anno;

: tredicesima erogata con l’ultimo cedolino dell’anno; Personale non più in servizio : tredicesima erogata con ultimo cedolino spettante;

: tredicesima erogata con ultimo cedolino spettante; Personale comparto scolastico (supplenti e contratti temporanei): emissione speciale a dicembre.

Di seguito elenchiamo le date di accredito della tredicesima per il comparto scolastico.

13 dicembre : docenti di scuole materne ed elementari, personale amministrativo impiegato nelle direzioni provinciali del Tesoro;

: docenti di scuole materne ed elementari, personale amministrativo impiegato nelle direzioni provinciali del Tesoro; 16 dicembre: docenti con supplenze brevi.

Le prime figure professionali avrebbero dovuto ricevere la tredicesima rispettivamente il 14 e il 15 dicembre, che però cadono durante il weekend e vengono dunque anticipate a venerdì 13.

Generalmente la data di esigibilità della rata ordinaria cade il 23 di ogni mese, ma a dicembre l’accredito è anticipato. Per ciò che concerne l’emissione urgente e speciale, invece, il pagamento arriva entro 10 giorni lavorativi.

Pensioni: pagamento 13a in Posta o banca al via

Tredicesima NoiPa dicembre 2019: importo

Come anticipato l’importo della tredicesima è già visibile nell’area riservata sul portale NoiPa per gli assistiti. A ogni modo la tredicesima è variabile in base al CCNL di riferimento e non è dunque sempre la stessa per ogni categoria professionale. Generalmente l’importo della tredicesima corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua. Chi ha lavorato tutti e 12 i mesi dell’anno avrà diritto quindi a una mensilità supplementare, che tuttavia subisce una maggiore tassazione rispetto alle mensilità dello stipendio anche perché priva di detrazioni, mentre chi ha iniziato a lavorare dopo potrà fare un calcolo proporzionale per valutare l’importo del suo stipendio in più di dicembre.

