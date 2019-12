Condividi su

Assegno invalidità civile: semplificazione domanda Inps, ecco la circolare

Ci sono novità importanti per quanto riguarda l’assegno di invalidità civile e più precisamente la presentazione della domanda, che arriva in modalità semplificata. Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 4601 diffuso ieri, martedì 10 dicembre 2019. La comunicazione ha come oggetto il seguente: “Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni”.

Assegno invalidità civile: semplificata la presentazione della domanda

“Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, che hanno già interessato i cittadini non più in età lavorativa, sono state avviate ulteriori azioni di reingegnerizzazione del processo”, inizia così il messaggio Inps riguardante la semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile. L’Istituto informa che a seguito di interventi sulle fase organizzative dei procedimenti di concessione delle prestazioni economiche, la semplificazione viene estesa ai cittadini in età lavorativa compresi tra 18 e 67 anni di età, che presentano domanda di invalidità civile, di cecità o di sordità. “Anche per tale categoria di beneficiari”, spiega l’Inps, “è possibile contrarre i tempi di erogazione del beneficio attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria”.

Per permettere l’invio anticipato delle informazioni, sono state effettuate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola, che risultano operative dal 10 dicembre 2019. Durante la prima fase di rilascio, questi cambiamenti riguardano solamente le domande trasmesse online dai Patronati.

L’Inps riprende poi quanto già detto nel messaggio n. 1930 dell’8 maggio 2018, ovvero che “l’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda”. Sarà poi la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati a verificare la sussistenza del requisiti anagrafico tramite accesso agli archivi anagrafici dell’Istituto.

Assegno invalidità civile: compilazione online della domanda, i dati

Per ciò che concerne la verifica, nel primo pannello della Compilazione Online delle Domande, sarà acquisito solamente il codice fiscale del soggetto richiedente. Dopo le verifiche al requisito anagrafico, sarà possibile procedere con l’acquisizione della domanda, suddivisa in più pannelli, alcuni dei quali sono finalizzati all’avvio dell’accertamento sanitario, mentre altri alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, perché permettono l’acquisizione dei seguenti dati:

Eventuale ricovero;

Svolgimento di attività lavorativa;

Reddito;

Modalità di pagamento;

Delega alla riscossione di un terzo (quadro G);

Delega in favore delle associazioni (quadro H).

C’è poi una sezione Allegati dove sarà possibile inserire dichiarazioni di responsabilità o altri documenti legati alla domanda. Infine, la domanda semplificata dovrà essere trasmessa all’Inps tramite la funzione Invio Domanda. A tal proposito l’Inps precisa che la sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

Durante la fase sperimentale resteranno attive le ordinarie modalità di trasmissione del modello AP70 dopo il completamento della fase sanitaria qualora nella fase della domanda non siano inseriti i dati sopra elencati. In alcuni casi il modello AP70 si rende comunque necessario dopo la definizione dell’iter sanitario, ad esempio nell’eventualità in cui il soggetto sia ricoverato al momento della presentazione della domanda o sia titolare di altre prestazioni di invalidità compatibili).

