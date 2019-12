Condividi su

Tennis: perde 6-0 6-0 senza fare nemmeno un punto

Ha dell’incredibile quello che è successo al torneo ITF M15 Qatar di tennis a Doha, dove il thailandese Krittin Koaykul ha sconfitto l’ucraino Artem Bahmet per 6-0 6-0 senza nemmeno concedere un punto.

Tennis: peggior sconfitta nella storia di questo sport o mossa studiata?

In questo periodo di pre-season dove i big sono a riposo, vanno in scena una serie di tornei minori come l’ITF che si sta disputando a Doha in queste settimane. Nelle partite di qualificazione al tabellone principale è andato in scena uno dei match più surreali della storia di questo sport: il Thailandese Krittin Koaykul (numero 1367 nella classifica ATP) ha battuto in 22 minuti l’ucraino Artem Bahmet per 6-0 6-0. Purtroppo per l’atleta asiatico la vittoria e il parziale di 48 punti a zero, non è arrivato per merito suo ma più per demerito dell’atleta ucraino. Grazie ad un video apparso sui social – e subito diventato virale – che riprende gli ultimi punti della partita si può notare chiaramente come Artem Bahmet non abbia mai preso in mano una racchetta e sembri vagare per il campo.

Non è chiaro come Artem sia riuscito ad entrare nel tabellone delle qualificazioni del torneo, dato che non è nemmeno tesserato per la federazione tennistica del proprio paese. Probabilmente, data la scarsa affluenza e le numerose rinunce, è bastato iscriversi e le porte del torneo gli si sono spalancate; nel momento giusto al posto giusto verrebbe da dire, se non fosse per l’inclemente risultato.

I commenti sull’accaduto si sono sbizzarriti: c’è chi lo definisce un eroe e chi uno sprovveduto ma sempre sui toni dell’ilarità. Il quotidiano spagnolo ‘Abc‘ però ha sollevato uno spiacevole sospetto sul fatto che alle spalle di questo match ci sia un giro di scommesse. Secondo le fonti degli spagnoli Artem sarebbe un manager che ha approfittato delle assenze per partecipare al torneo e attivare una rete di scommesse contro se stesso.

