Sondaggi politici Ipsos: fiducia italiani, Conte batte Salvini e Meloni

Per il 56% degli italiani è giusto prevedere il carcere anche per gli imprenditori che commettono illeciti fiscali. Il dato è contenuto negli ultimi sondaggi politici realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 10 dicembre. Una settimana prima la Commissione Finanza della Camera ha dato il via libera al Dl Fisco che prevede l’inasprimento delle sanzioni penali per i reati tributari. Il Dl è passato ma ha spaccato la maggioranza di governo con Italia Viva che ha votato contro. Contrario all’inasprimento delle pene anche Confindustria secondo cui la riscrittura dell’art.39 del Dl fiscale, “ha un approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie”. Secondo Ipsos, a schierarsi al fianco delle posizioni di Iv e Confindustria bocciando quindi il carcere per gli imprenditori che commettono illeciti fiscali, è il 34% dei cittadini.

I sondaggi politici Ipsos hanno poi sondato l’indice di fiducia dei principali leader politici del Paese. Il premier Conte è davanti a tutti con il 27%, seguito dal segretario della Lega, Matteo Salvini, e da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, entrambi al 16%. Chiude la classifica il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, con il 12%. Non presenti gli altri personaggi politici di spicco, tra cui il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio e l’ex premier Matteo Renzi.

L’arrivo di dicembre porta in dote l’agognata tredicesima. I sondaggi politici Ipsos hanno chiesto agli italiani come spenderanno questa mensilità. Il 19% la spenderà soprattutto per le feste di Natale, il 17% la metterà da parte con i suoi risparmi, il 12% la userà per pagare le tasse, il 9% per saldare i debiti e una quota uguale per la salute propria e dei familiari.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Itv Movie (trasmissione Di Martedì su La7) presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 600 interviste (su 8.931 contatti) mediante sistema Cati, il 2 dicembre 2019.

