Shakhtar Donetsk-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e quote

Mercoledì 11 dicembre alle 18:55 all’Oblasny Sport Komplex Metalist di Donetsk, in Ucraina, si disputerà Shakhtar Donetsk-Atalanta. Il match sarà valido per la sesta giornata di UEFA Champions League del gruppo C

Il roccioso Shakhtar Donetsk oggi occupa la seconda posizione in classifica. Attualmente a 6 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Manchester City per 1-1. Proprio gli ucraini sono i maggiori indiziati per il passaggio del turno. L’Atalanta, che ora si ritrova quarta in classifica a 4 punti, proviene dalla vittoria in casa contro il Dinamo Zagreb per 2-0. La Dea prova il colpaccio e nel comeback più clamoroso (almeno per ora) della massima competizione continentale.

L’Atalanta si qualifica se…

Allo Shakhtar serve una vittoria per rimanere saldo al secondo posto e qualificarsi agli ottavi. I bergamaschi, invece, espugnando Donetsk potrebbero addirittura sognare di restare nell’Europa che conta, se il City, già qualificato, batterà la Dinamo Zagabria nell’altra partita in programma alle 18:55.

La classifica dei gironi dopo le partite di martedì

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Atalanta

SHAKHTAR DONETSK (4-4-2): A. Pyatov, Ismaily, S. Kryvtsov, Dodo, M. Matviyenko, V. Kovalenko, T. Stepanenko, Alan Patrick, Tete, Taison, J. Moraes Allenatore: Luís Castro

ATALANTA (3-4-3): P. Gollini, J. Palomino, H. Hateboer, A. Masiello, Robin Gosens, Remo Freuler, M. De Roon, M. Pasalic, A. Gomez, R. Malinovskyi, Luis Muriel Allenatore: Gian Piero Gasperini

Le quote di Shakhtar Donetsk-Atalanta

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 2.59, mentre la vittoria degli ospiti dell’Atalanta è quotata a 2.57. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.8.

L’arbitro di questo match decisivo del girone C di Champions sarà il tedesco Zwayer.

Tutte le formazioni, orari e quote delle partite di stasera 11 dicembre

