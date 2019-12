Condividi su

Paris Saint-Germain-Galatasaray: probabili formazioni, pronostico e quote

Nello scenario del Parco dei Principi di Parigi, mercoledì 11 dicembre alle 21:00, scenderanno in campo Paris Saint-Germain e Galatasaray. La partita sarà valevole per la sesta giornata di UEFA Champions League.

Francesi già matematicamente primi. Il Galatasaray può ancora sperare nell’Europa League

Il Paris Saint-Germain, che al momento si trova in testa alla classifica a 13 punti, proviene dal pareggio in trasferta contro il Real Madrid per 2-2. I blancos si sono lasciati sfuggire il sorpasso: dal 2-0, infatti, il PSG riuscì a recuperare nel giro di pochi minuti. Grazie alla vittoria dei dominatori della Ligue 1, il PSG ha ottenuto la matematica qualificazione come testa di serie. Situazione diametralmente opposta per il Galatasaray che chiude – per ora – in quarta posizione. I giallorossi hanno appena 2 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il modesto Club Brugge (attualmente terzo) per 1-1.

Il PSG concluderà la prima parte dell’avventura europea in prima posizione nel gruppo A, davanti al Real Madrid, che arriverà sicuramente secondo, a prescindere dai risultati di questa giornata. Il Galatasaray, invece, con una vittoria potrebbe sperare di proseguire in Europa League a scapito del Brugge, che ospiterà in contemporanea i madrileni.

Le probabili formazioni di Paris Saint-Germain-Galatasaray

Nonostante la matematica qualificazione come prima forza del girone, il PSG non rinuncia a schierare la formazione tipo (o quasi). Tuchel si affida al tridente stellare composto da Neymar, Di Maria e Mbappe.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Keylor Navas, Juan Bernat, Thiago Silva, Abdou Diallo, T. Meunier, Marquinhos, J. Draxler, P. Sarabia, Neymar, A. Di Maria, K. Mbappe Allenatore: Thomas Tuchel

GALATASARAY (4-4-2): F. Muslera, Y. Nagatomo, Ryan Donk, Mariano, Marcao, J. Seri, Mario Lemina, Y. Belhanda, S. N’Zonzi, Omer Bayram, Emre Mor Allenatore: Fatih Terim

Le quote di Paris Saint-Germain-Galatasaray

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 1.16, mentre la vittoria degli ospiti del Galatasaray è quotata addirittura 19.09. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 8.14.

La bassa quota per i francesi sembra essere tutto sommato giustificata: nonostante il dominio nel girone, Tuchel vuole chiudere in bellezza e non fare sconti a nessuno.

