Condividi su

Bayern Monaco-Tottenham: probabili formazioni, pronostico e quote

Bayern Monaco-Tottenham Hotspur chiude il gruppo B della sesta giornata di UEFA Champions League. Calcio d’inizio previsto mercoledì 11 dicembre alle 21:00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il Bayern Monaco, che attualmente si trova in testa alla classifica con 15 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro la Stella Rossa di Belgrado per 0-6. Il Tottenham Hotspur, che oggi si trova seconda in classifica a 10 punti, proviene dalla vittoria in casa (e in rimonta) contro l’Olympiakos per 4-2.

Giochi fatti per Bayern e Tottenham

Per entrambe le squadre non c’è più molto da dire in chiave qualificazione: i tedeschi si qualificheranno come primi del girone e l’unico dubbio riguarda se lo faranno a punteggio pieno oppure no. Gli inglesi, invece, andranno agli ottavi come secondi nel girone. L’arrivo di José Mourinho sembra aver dato una scossa all’ambiente londinese, forse adagiatosi in seguito alla storica qualificazione alla finale dell’ultima edizione di Champions.

La classifica dei gironi dopo le partite di martedì

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Tottenham Hotspur

Flick e Mourinho siedono da poco tempo sulle rispettive panchine di Bayern e Tottenham e, pertanto, c’è tanta curiosità. Flick sembra essere intenzionato a non proseguire come primo allenatore, nonostante le pressioni della dirigenza.

BAYERN MONACO (4-4-2): Manuel Neuer, David Alaba, B. Pavard, J. Kimmich, A. Davies, J. Martinez, L. Goretzka, Serge Gnabry, P. Coutinho, T. Muller, R. Lewandowski Allenatore: Hans Flick

TOTTENHAM HOTSPUR (4-5-1): P. Gazzaniga, Danny Rose, D. Sanchez, K. Walker-Peters, Juan Foyth, R. Sessegnon, Oliver Skipp, G. Lo Celso, M. Sissoko, C. Eriksen, Troy Parrott Allenatore: José Mourinho

Tutte le formazioni, orari e quote delle partite di stasera 11 dicembre

Le quote di Bayern Monaco-Tottenham Hotspur

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è quasi scontata e viene data a 1.35, mentre la vittoria degli ospiti del Tottenham Hotspur è quotata a 8.01. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 5.67.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]