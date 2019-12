Condividi su

Olympiakos-Stella Rossa: probabili formazioni, pronostico e quote

Mercoledì 11 dicembre alle 21:00 allo Stadio Georgios Karaiskáki del Pireo si affronteranno Olympiakos e Stella Rossa di Belgrado. La partita sarà valevole per la sesta giornata di UEFA Champions League e chiuderà i giochi nel girone dominato dalla storica corazzata teutonica: il Bayern Monaco. Proprio i bavaresi hanno dimostrato la maggior prolificità in queste prime sei giornate di Champions League, mettendo a referto anche un devastante 7-2 a danno della finalista dell’ultima edizione, il Tottenham Hotspur.

In ballo c’è la gloria e l’Europa League

L’Olympiakos oggi occupa la quarta posizione in classifica a 1 punto e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Tottenham Hotspur per 4-2. Il Red Star Belgrade attualmente è in terza posizione in classifica con 3 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Bayern Munich per 0-6.

I greci sono evidentemente fuori dai giochi, per quanto riguarda il cammino di Champions League, ma vincendo questa partita potrebbero almeno continuare in Europa League. Discorso simile anche per la Stella Rossa, a cui però basta anche un pareggio per qualificarsi nella “serie B” europea.

La classifica dei gironi dopo le partite di martedì

Le probabili formazioni di Olympiakos-Stella Rossa

OLYMPIAKOS (4-5-1): Jose Sa, K. Tsimikas, A. Papadopoulos, Ruben Semedo, O. Elabdellaoui, A. Bouchalakis, Guilherme, G. Masouras, M. Camara, D. Podence, Y. El Arabi Allenatore: Pedro Martins

STELLA ROSSA (4-4-2): Milan Borjan, N. Milunovic, Milan Gajic, M. Degenek, Milan Rodic, D. Jovancic, R. Van La Parra, Jose Canas, Marko Marin, Mateo Garcia, Tomane Allenatore: Vladan Milojević

Tutte le formazioni, orari e quote delle partite di stasera 11 dicembre

Le quote di Olympiakos-Stella Rossa

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 1.53, mentre la vittoria degli ospiti della Stessa Rossa di Belgrado è quotata a 6.78. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 4.24.

I greci partono nettamente favoriti grazie all’apporto del pubblico, che in serate come questa può fare la differenza.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]