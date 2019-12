Condividi su

Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca: probabili formazioni, pronostico e quote

Stasera mercolèdi 11 dicembre alle 21:00 all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid si affronteranno Atlético Madrid e Lokomotiv Mosca. La partita sarà valida per la sesta giornata (nonché ultima dei gironi) di UEFA Champions League.

Atlético ancora a rischio: la rojiblanca deve vincere

L’Atlético Madrid attualmente occupa la seconda posizione in classifica con 7 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Juventus per 1-0. Il Lokomotiv Moscow, invece, si trova in quarta posizione in classifica con 3 punti e è reduce dalla sconfitta in casa contro il Bayer Leverkusen per 0-2.

L’Atlético ha bisogno di una vittoria per mettere al sicuro il passaggio del turno, mentre i moscoviti, con una vittoria, potrebbero almeno sperare di rimanere in Europa League.

La situazione per la rojiblanca si è complicata notevolmente dopo il doppio passo falso contro Bayer Leverkusen e Juve. Proprio la debacle in terra teutonica ha aperto la crisi dalle parti di Madrid. I bianconeri, poi, hanno messo ulteriormente in difficoltà la squadra del cholo Simeone, che fino al giro di boa era in testa al girone e a un passo dalla qualificazione.

Il Lokomotiv Mosca arriva in un pessimo stato di forma e oltre a navigare a vista in campionato, sembra condannato all’uscita da tutte le competizioni europee.

La classifica dei gironi dopo le partite di martedì

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca

Simeone si affida agli undici disponibili più fidati. Manca solo José María Giménez, perno della retroguardia rojiblanca che ha sostituito – come guida del reparto arretrato – niente meno che Diego Godín. In avanti, Morata e Joao Felix proveranno a far male all’estremo difensore della Lokomotiv, Kochenkov. I russi – guidati da Semin – si dovrebbero schierare con un guardingo 4-5-1.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak, K. Trippier, Felipe, M. Hermoso, Renan Lodi, T. Partey, H. Herrera, Saul Niguez, Koke, A. Morata, Joao Felix Allenatore: Diego Simeone

LOKOMOTIV MOSCOW (4-5-1): A. Kochenkov, D. Zhivoglyadov, Murilo, V. Corluka, B. Howedes, Maciej Rybus, G. Krychowiak, A. Kolomeytsev, A. Miranchuk, A. Miranchuk, F. Smolov Allenatore: Yurii Semin

Le quote di Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 1.17, mentre la vittoria degli ospiti del Lokomotiv Moscow è quotata a 20.89. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 7.37.

