Condividi su

Dove vedere Roma-SPAL in diretta streaming o in tv

Roma-Spal è un match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per domenica 15 dicembre alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma può essere inserita tra le piacevoli sorprese di questa stagione. A fine mercato in pochi si sarebbero aspettati un impatto così positivo e determinante di Fonseca. Il tecnico portoghese ha imparato subito ad ambientarsi nel calcio italiano, facendo esprimere alla squadra un gioco verticale e improntato sulla qualità degli interpreti alle spalle della prima punta. I giallorossi, con il pareggio di San Siro contro l’Inter, hanno mandato un messaggio al campionato, consolidandosi in zona Champions League.

Situazione diametralmente opposta per la Spal, abituata in questi anni a lottare fino all’ultimo per non retrocedere, ma non ad occupare l’ultimo posto in solitaria. La squadra emiliana ha vinto soltanto due partite in campionato – l’ultima datata 6 ottobre – e ha segnato appena 9 gol in 15 giornate, numeri che raccontano il momento estremamente delicato. Non a caso, il tecnico Semplici è stato messo in discussione dai vertici della società che, in caso di ennesima sconfitta potrebbero esonerarlo: pronto nel caso Gianni De Biasi, che in passato ha già allenato la squadra estense.

LEGGI ANCHE: Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta streaming o in tv

Roma-SPAL: le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhtaryan; Dzeko.

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Missiroli, Valdifiori, Murgia; Jankovic, Valoti; Petagna.

Dove vedere il match in diretta tv o in streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]