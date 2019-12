Condividi su

Sondaggi politici Izi: sardine, fenomeno che si sgonfierà secondo 52,9% italiani

Nonostante i leader delle sardine abbiano più volte ribadito che non si trasformeranno in un partito e non correranno alle elezioni, gli istituti demoscopici continuano a testare il loro potenziale elettorale. L’ultimo in ordine di tempo è stato Izi che ha rilevato i risultati per Il Messaggero. Secondo i sondaggi politici Izi, il 5,4% degli italiani voterebbe certamente il movimento di piazza nato poche settimane fa. Il 2,1% lo prenderebbe in considerazione. Si tratta di numeri più contenuti rispetto a quelli registrati recentemente da altri istituti. Si va infatti dal 6,5% di Ixè al 12% di Noto fino ad arrivare al 17% di Emg.

I sondaggi politici Izi hanno cercato poi di rilevare la composizione elettorale di chi voterebbe le cosiddette sardine. Il 5,4% di voti potenziali è composto in prevalenza da elettori M5S (29,8%), elettori Pd (18,5%), elettori di centrosinistra (12,3%), astenuti (38,8%) e una parte insignificante di elettori di centrodestra (0,5%). In questo caso la composizione del voto registrata da Izi si allinea a quella rilevata dagli altri istituti precedentemente.

Ma il dato interessante di questi sondaggi politici è un altro. Izi chiede agli italiani quale futuro pensano che possano avere le sardine. Ebbene, il 52,9% è convinto che alla fine il movimento si spegnerà nel tempo come molti altri nati nella società società civile. Per il 28% le sardine si trasformeranno in un partito politico mentre per il 19,1% continueranno ad essere un movimento spontaneo di stimolo alla politica. Loro del futuro non parlano. Il prossimo appuntamento è per il 14 dicembre a piazza San Giovanni a Roma. “Prenderemo una birra tutti insieme e ognuno dirà la sua – spiegano i leader a Repubblica – Puntiamo a organizzare una grande manifestazione con sessantamila sardine. E l’indomani cominceremo a dialogare con la politica. Perché “la politica ha bisogno di noi” non resti solo uno slogan”.

Fonte: Izi

Sondaggi politici Izi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 29 novembre al 2 dicembre. Campionamento stratificato proporzionale per macro-area geografica, sesso e classi di età. Ponderazione vincolata per sesso, età, voto espresso alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Totale contatti: 4535 Totale interviste: 1015 Totale rifiuti: 3520. Campione appresentativo della popolazione residente in Italia in età di voto, per genere ed età. Margine di errore (livello di confidenza del 95%): + 0 – 3%. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste CATI/CAWI con questionario strutturato a risposta chiusa.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]