Condividi su

Sondaggi elettorali Emg, il 17% degli italiani voterebbe un movimento delle sardine

Nei sondaggi elettorali di Emg di questa settimana i due partiti in testa, Lega e PD, appaiono in calo, a vantaggio di quelli che seguono.

La Lega scende di due decimi al 32,4%, mentre il PD perde il 0,3% andando al 19,7%. Il Movimento 5 Stelle invece appare in recupero, in aumento al 16,5%. Questa crescita del 0,4% tuttavia non consente neanche il ritorno ai pur pessimi valori delle europee.

In aumento anche Fratelli d’Italia, che sfiora il 9,9%, grazie a un incremento del 0,4%. Lo stesso 0,4% che invece Forza Italia perde scendendo al 7,3%.

Il centrodestra nel complesso tuttavia appare in aumento grazie alla comparsa dell’1% di Cambiamo! di Toti, che non era in precedenza sondato.

Italia Viva è quasi stabile. Perde solo lo 0,1% e scende al 5,3%, ma probabilmente non sono ancora evidenti gli effetti delle indagini sulla fondazione Open e suoi suoi finanziatori.

Gli altri partiti di centrosinistra sono fermi. La Sinistra è al 2%, mentre i Verdi all’1,3%.

Stabile, all’1%, anche Azione di Calenda.

+Europa cala invece del 0,2% all’1,9%. Giù del 0,8%, all’1,7%, gli altri partiti. con un’astensione arrivata al 40,9%.

Fonte: Agorà

Fonte: Agorà

Su livelli bassissimi ma rimane stabile la fiducia verso il governo, al 24%. Con il 54% che esprime giudizi negativi.

Fonte: Agorà

Coerente con l’opinione su questo governo è anche la risposta sull’alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, che il 62% egli elettori ritiene un matrimonio forzato che non può andare avanti. E la pensa così anche il 40% dei pentastellati e il 30% dei democratici.

Fonte: Agorà

Un certo consenso lo incontrano le sardine. Il 17% dice che voterebbe alle elezioni un movimento delle sardine. Si arriva al 28% tra gli elettori PD e al 20% tra quelli del Movimento 5 Stelle. Ma anche all’8% tra quelli della Lega. E quest’ultimo dato è forse inaspettato

Fonte: Agorà

Sondaggi elettorali Emg, per gli italiani la colpa dei dissesti è della mancata manutenzione

Una parte dei sondaggi elettorali di Emg riguarda le frane e le alluvioni che stanno colpendo l’Italia.

Per gli italiani ci sono pochi dubbi. È colpa dell’uomo, e in particolare delle autorità. Il 54% imputa quanto accade alla mancata manutenzione, il 21% all’abusivismo edilizio. Solo l’11% ai cambiamenti climatici, che comunque non sono in contraddizione con i fattori precedenti. E solo il 10% alle caratteristiche del territorio.

Fonte: Agorà

Burocrazia ed inerzia della politica sono i responsabili del blocco delle opere, rispettivamente con il 38% e il 33% La corruzione segue con il 24%.

Fonte: Agorà

E posto che la politica ha gran parte delle colpe, quale politica? Parlando del dissesto delle strade in cima gli italiani mettono le amministrazioni locali, con il 44%, seguite dai governi nazionali, con il 33%. In coda con il 20% i gruppi privati che le gestiscono

Fonte: Agorà

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti il 27 novembre usando un panel telematico che ha coinvolto 1612 casi

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]