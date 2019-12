Condividi su

Prossimo turno Serie B 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

La 16esima giornata di Serie B comincia con l’anticipo del venerdì Chievo-Juve Stabia, mentre a chiudere il programma è il posticipo di lunedì sera Trapani-Pisa.

Prossimo turno Serie B: l’anticipo del venerdì

Sarà Chievo-Juve Stabia, come detto, a dare inizio alla 16esima giornata di Serie B venerdì 13 dicembre alle ore 21:00. I clivensi, vittoriosi nell’ultima gara interna contro la Cremonese, cercano i tre punti per restare sulla scia della promozione, ma anche la Juve Stabia cerca la vittoria – che manca da due partite – per uscire dalla zona retrocessione.

Il programma del sabato

Alle ore 15:00 di sabato 14 dicembre sono programmati quattro match:

Venezia-Spezia è un match fra due formazioni che provano ad allontanarsi dalla zona play out. I lagunari non stanno passando un gran momento visti gli ultimi tre risultati (due pareggi e una sconfitta); discorso inverso invece per i liguri, che nelle ultime tre partite hanno raccolto ben sette punti.

Ascoli-Cittadella è una sfida di alta classifica. I marchigiani, nonostante le ultime uscite poco positive, con 21 punti si trovano a sole due lunghezze dalla zona play off. Il Cittadella, forte dei suoi nove punti nelle ultime cinque partite e di un organico competitivo, potrebbe ottenere una vittoria che significherebbe restare in piena lotta per la promozione diretta.

Anche per Virtus Entella-Empoli si tratta di una gara di alta classifica. I padroni di casa stanno avendo un buon rendimento che li ha portati a conquistare due vittorie nelle ultime tre partite. Momento non facile invece per i toscani, che hanno trovato la vittoria nell’ultimo turno dopo aver incassato tre sconfitte e un pareggio.

Frosinone-Pescara si affronteranno per restare in zona promozione. I ciociari hanno ottenuto sei punti nelle ultime tre partite, mentre i pescaresi non trovano la vittoria da tre gare (due pareggi e una sconfitta).

Livorno-Benevento chiuderà il programma del sabato di Serie B alle ore 18:00. Esonerato Breda, al suo posto nella panchina labronica ci sarà Tramezzani, che dovrà lottare per i tre punti contro la squadra di Pippo Inzaghi. Gli amaranto, ultimi in classifica, non trovano la vittoria da quattro partite e dovranno vedersela contro la prima della classe, reduce da tre successi consecutivi.

Il programma cadetto della domenica

In programma alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre troviamo due partite:

Cosenza-Pordenone si sfidano un match quasi testacoda. I calabresi cercano disperatamente una vittoria che manca da quattro giornate, tre punti che sarebbero fondamentali per i sogni salvezza. Discorso inverso per i friulani, che continuano a sorprendere tutti con i loro risultati positivi trovandosi, di fatto, in seconda posizione e da neopromossi.

Cremonese-Perugia è un match che serve ad entrambe per provare a voltare pagina dopo le ultime uscite. I padroni di casa non trovano la vittoria da quattro giornate e vincere contro i grifoni significherebbe allontanarsi, seppur non di molto, dalla zona play out. Altalena di risultati per gli ospiti, che nelle ultime cinque gare hanno trovato due vittorie, due sconfitte e un pareggio, restando momentaneamente ancora in zona play off.

A chiudere il programma domenicale ci penserà Salernitana-Crotone alle ore 21:00. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo molto negativo, avendo trovato la vittoria una sola volta nelle ultime cinque gare. Nei granata – 14esimi in classifica a soli due punti di distanza dalla zona play out – potrebbe essere l’ultima partita, in caso di sconfitta, dell’ex tecnico della Nazionale Giampiero Ventura. Dall’altra parte, nonostante gli ultimi risultati i calabresi sono riusciti a rimanere aggrappati al treno dei play off, distanziandosi di un solo punto dal sesto posto.

Prossimo turno Serie B: il Monday Night

Il monday night di questa settimana è Trapani-Pisa. I Siciliani navigano nelle zone basse della classifica – penultimi a 13 punti – e sono reduci da un periodo che li ha visti trionfare due volte nelle ultime tre partite. I toscani sono 12esimi in classifica con 20 punti e vogliono ritrovare una vittoria che li allontanerebbe dalla zona play out.

Dove vedere la sedicesima giornata di Serie B in tv e streaming

L’intero turno potrà essere visto in diretta su DAZN. L’anticipo del venerdì sera, inoltre, sarà trasmesso in diretta e in chiaro in tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

