Michelle Hunziker ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

In quest’ultimo periodo abbiamo visto Michelle Hunziker, nota showgirl, presentatrice e attrice svizzera, nella conduzione del programma televisivo All Together Now, in compagnia di J-Ax. Scopriamo tutte le curiosità sulla bella elvetica.

La biografia di Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker nasce a Sorengo, un piccolo paesino del Canton Ticino, il 24 gennaio 1977, da madre svizzera e padre svizzero-tedesco. Pochi anni dopo, insieme a tutta la famiglia si trasferisce a Ostermundigen, nel cantone tedesco. All’età di 17 anni si avventura a Milano, dove comincerà a lavorare come modella. La campagna di biancheria intima del 1994 le dà grande notorietà grazie al suo fisico statuario, ma la bella modella svizzera non tarda a far conoscere tutte le sue grandi potenzialità.

La carriera: dagli esordi al gran successo

Compiuti i 18 anni, viene contattata dalla casa cinematografica Cecchi Gori Group per il ruolo di attrice in film come Fammi stare sotto al letto e Alex L’Ariete, film che risulta essere un grande flop e nel quale anche l’interpretazione di Michelle non è delle migliori. Dopo un’apparizione nel 1995 a Buona domenica, approda in televisione nel programma Rai condotto da Paolo Bonolis I cervelloni, in cui dimostra la sua grande solarità e simpatia (1996); viene quindi trasferita su Mediaset per la conduzione di Paperissima Sprint.

Dopo essere stata assegnata alla conduzione di trasmissioni come Colpo di fulmine su Italia 1 e Nonsolomoda, rotocalco in onda su canale 5, le viene affidato il ruolo di co-conduttrice nel programma tv Zelig insieme a Claudio Bisio. La coppia risulta vincente: funziona in armonia e i due lavorano divertendosi e facendo divertire il pubblico: è grazie a questa trasmissione che Michelle Hunziker raggiunge grande celebrità. Dal 2004 comincia la sua co-conduzione di Striscia la notizia con Ezio Greggio.

È ricordata inoltre per la famosa sit-com Love bugs in cui ha recitato con Fabio de Luigi dal 2004 al 2007. Michelle rimette in gioco le sue capacità attoriali nella fiction La forza dell’amore con Gianni Morandi, nel musical Tutti insieme appassionatamente di Saverio Marconi (2005) e, di nuovo, nel musical Cabaret (2007), riscuotendo successo. Conduce nel 2006 e nel 2008 il Gran premio dello spettacolo insieme a Pippo Baudo con il quale condurrà, nel 2007, il Festival di Sanremo. La bella svizzera tenta anche la carriera musicale pubblicando il primo e unico disco intitolato Lole (2006), che non riscuote molto successo.

La sua carriera non si limita all’Italia: viene infatti chiamata a condurre Deutschland sucht den Superstar e Wetten Dass nella televisione tedesca. Nel 2017 viene pubblicato Una vita apparentemente perfetta, libro autobiografico in cui la Hunziker si apre, raccontandosi in tutta sincerità. Nel 2018 ritorna come co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni (direttore artistico), mentre nel 2019 conduce la prima edizione di Amici Celebrities, versione vip del noto programma Amici.

La vita privata

Michelle ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. Dopo una breve storia con Marco Predolin, Michelle Hunziker si lega sentimentalmente al cantante italiano Eros Ramazzotti, conosciuto durante una serata in discoteca. Nel 1996 nasce la loro figlia Aurora e due anni più tardi la coppia si sposa al Castello degli Odescalchi di Bracciano. La loro storia d’amore finirà nel 2002.

Nel 2011 Michelle si fidanza con l’imprenditore italiano Tommaso Trussardi, con il quale si sposerà in seconde nozze nell’ottobre 2014. Insieme hanno due figlie: Sole e Celeste. Aurora, Sole e Celeste hanno un bellissimo rapporto e la famiglia allargata ha trovato il proprio equilibrio. Oggi Michelle è un volto familiare e ben visto da tutt’Italia, è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo rimanendo una persona riservata e mantenendo la propria freschezza, simpatia e verve.

