All Together Now: ospiti e anticipazioni di stasera 12 dicembre 2019

Buonumore, divertimento e grandi emozioni sono di casa ad All Together Now. L’allegro programma Mediaset, in onda oggi 12 dicembre 2019 alle 21.20 su Canale 5, approda al suo secondo appuntamento dopo il promettente esordio della scorsa settimana.

Al timone della trasmissione ci sarà la brillante e simpaticissima Michelle Hunziker che assieme a J – Ax, capitano della giuria, presenterà gli artisti in gara pronti a mettere in gioco tutte il loro talento canoro. Obiettivo dei concorrenti è quello di conquistare gli esperti del settore avvicinandosi così ai cinquantamila euro, premio che andrà al vincitore assoluto del talent. Ma cos’ha in serbo per noi lo spettacolo?

Si prospetta una puntata interessante quella di All Together Now che verrà trasmessa tra poche ore su Canale 5. Anche questo giovedì tornano le emozionanti e spesso esilaranti esibizioni dei concorrenti, selezionati dal direttore artistico e regista Roberto Cenci, che si sottoporranno alla giudizio del muro umano. Quest’ultimo è composto da cento volti noti appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo e della musica come Silvia Mezzanotte, Cizco, Marco Ligabue, Antonella Lo Coco, Alessandra Buzzi, Fernando Proce, Ginta, Mietta, Surry, Mariana Rodriguez e Giancarlo Genise. Gli agguerriti protagonisti della serata quindi interpreteranno un brano e coloro vorranno votare la performance dovranno alzarsi e partecipare all’happening cantando.

Come di consueto, ad All Together Now non mancheranno ospiti speciali che con la loro presenza arricchiranno ulteriormente il programma. Stasera giungeranno in studio l’uragano Iva Zannicchi e il duo Benji & Fede che sicuramente regaleranno grandi emozioni e sorrisi ai telespettatori. Inoltre è bene ricordare che è possibile seguire lo spettacolo anche in streaming su Mediaset Play e sulla stessa piattaforma sono presenti anche video sui momenti più spassosi dello show e filmati inediti. Tutto questo e molto altre sorprese dalle 21.20.

