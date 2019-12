Condividi su

Fernando Proce: carriera e vita privata. Quale ruolo ad All Together Now

Fernando Proce, nato a Racale il 18 dicembre 1965, è un conduttore radiofonico italiano, voce storica di RTL 102.5 e ora al servizio di R101.

Fernando Proce – Carriera e biografia

Proce muove i primi passi verso il mondo dello spettacolo già da bambino. A soli 10 anni conduce un programma per bambini in una radio locale, e a 15, nonostante la minore età, organizza e presenta spettacoli di cantanti emergenti. Si muove da una stazione radio a un’altra fino all’arrivo a RTL 102.5, dove resta fino al recente – e probabilmente – ultimo addio in favore di R101, fatta eccezione per una breve parentesi a Radio 105.

Fernando Proce piace ai suoi ascoltatori e all’ambiente radiofonico, ottenendo diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera: un Telegatto speciale per “La voce più bella della radiofonia italiana“, un Dance Award come Miglior dj animatore italiano, e tre Premio Cuffie d’oro – Voce Energy T.I. Lui, Celebrity of the Year – Memorial Lelio Luttazzi e Miglior Morning Show.

Fernando Proce, non solo Radio. Chi è ad All Together Now

La versatilità è una delle caratteristiche del nuovo membro della banda di R101: non solo è uno speaker dalle certificate capacità, ma ha dimostrato il proprio impegno in altri ambiti, come quello della musica, partecipando al Festivalbar con il brano Love is everything, o come quello della scrittura, scrivendo il romanzo Niente di nuovo.

Come sappiamo, è in corso la seconda edizione di All Together Now, game show musicale caratterizzato dalla presenza di una giuria di 100 professionisti e cultori del panorama musicale. Tra questi personaggi troveremo il nuovo Speaker di R101, con il compito – appunto – di dare il proprio parere agli artisti che si esibiranno.

La vita privata

Fernando Proce è felicemente sposato e con due figlie, Alice e Allegra. Egli ha anche il tempo di guidare Salentuosi, un progetto radiofonico legato alla sua terra che porta avanti insieme alla primogenita Alice – una degli speaker.

