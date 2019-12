Condividi su

Mietta: carriera, biografia e vita privata. Chi è ad All Together Now

Mietta è lo pseudonimo di Daniela Miglietta, classe ‘69, affermata e versatile artista italiana nota principalmente, ma non solo, per il suo lavoro nel mondo della musica.

Mietta: carriera e biografia dell’artista

Il nome d’arte Mietta le viene imposto da Claudio Mattone, che prima la scopre e poi decide di farle da produttore. La Miglietta raggiunge la notorietà nel 1989 con la vittoria della 39esima edizione del Festival di Sanremo, portando il brano Canzoni, presentandosi per la prima volta come Mietta.

La sua storia, però, comincia qualche tempo prima: è durante gli anni del liceo che Daniela prende coscienza della sua vena artistica partecipando al coro della scuola, a un concorso canoro e fondando Ciak, una band femminile. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 1987 come attrice radiofonica in Nasce una stella. Nel 1990, fa il bis al Festival di Sanremo, questa volta portando un duetto con Amedeo Minghi, con cui canta Vattene amore, canzone entrata per tanto tempo nella cultura pop italiana per il verso «trottolino amoroso dudù dadadà».

Dicevamo della sua versatilità: un anno dopo il successo sul palco dell’Ariston, è chiamata a doppiare il personaggio di Esmeralda nel film Disney Il gobbo di Notre Dame. Il timbro di voce e la dizione le aprono sempre più le porte anche nel mondo dello spettacolo, permettendole di cominciare una carriera parallela come attrice, ottenendo così ruoli da protagonista in La piovra e Donne di mafia. In parallelo continua la carriera da cantante, in continua ricerca di nuove sonorità e di nuove collaborazioni, grazie a un timbro di voce che le permette di passare da diversi generi senza sfigurare. Al di fuori dei doveri del mondo dello spettacolo, Mietta ha potuto coltivare la passione per la scrittura, pubblicando L’albero delle giuggiole e Tra l’acqua e l’olio.

La vita privata di Mietta

Dopo una lunga relazione con l’attore e modello Brando Giorgi – volto visto in fiction come Centovetrine – la Miglietta ha avuto un figlio, Ian, ora 10 anni – dal chitarrista Davide Tagliapietra, suo compagno dal 2010.

Chi è ad All Together Now

Anche Daniela Miglietta fa parte del muro dei 100 giudici chiamati al banco della seconda edizione di All Together Now, lo show presentato da Michelle Hunziker e J-Ax. Insieme alla Mietta troveremo, tra le altre, Silvia Mezzanotte e Simona Bencini.

