Simona Bencini: carriera, biografia e vita privata. Chi è ad All Together Now

Simona Bencini, nata a Firenze il 31 agosto 1969, è una cantante soul/jazz italiana, ufficialmente in attività dal ’94, ma già corista a 17 anni. Con madre e nonno cantanti, Simona è stata quasi una predestinata.

Simona Bencini – Carriera con I Dirotta su Cuba e da solista

La carriera della Bencini comincia nel 1990 con l’approccio con i Dirotta su Cuba, gruppo fiorentino di funky jazz, i quali la ingaggiano come corista e in seguito – due anni dopo – come solista. È solo questione di tempo perché la cantante trovi il suo posto tra i membri della band, diventandone leader e front-man: un susseguirsi di successi, la vittoria del Chianciano Rock prima e i singoli Gelosia, Solo baci, Dove sei, Legami dopo, recano linfa e fama al gruppo musicale che arriva nel 1997 a partecipare al Festival di Sanremo col brano È andata così.

Nel 2000 la Bencini sceglie di intraprendere la carriera da solista, pubblicando l’album Sorgente.

Nel 2006 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo cantando il brano Tempesta e nello stesso anno inizia la collaborazione artistica con Elisa, forse quella più proficua della sua carriera. Nel 2009, la reunion con i Dirotta su Cuba, in occasione della quale organizzano un tour in Italia per i venti anni dalla fondazione della band, di cui torna a essere la leader nel 2012. Nello stesso anno la cantante, insieme a Mario Rosini, forma il quintetto Jazz Simona Bencini & Last Minute Gig Quartet, con cui incide e pubblica – nel 2011 – l’album Spreading love.

Non solo musica per Simona Bencini, che partecipa ed è protagonista di programmi TV come Volami nel cuore e L’anno che verrà o più di recente Ora o mai più e All together now.

Simona Bencini – vita privata della cantante

Nel 2008 Simona Bencini diventa la mamma di Sofia Jasmine e nel 2013 di Eva Luna. Nel 2014 la cantante si sposa con il compagno, nonché padre delle due bambine Mario Zappa, con cui vive nella provincia di Novara.

