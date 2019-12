Condividi su

Lucya Allocca ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

Lucy Allocca è ritornata in televisione nei panni di giudice nella seconda edizione di All Together Now, lo show musicale trasmesso su canale 5, condotto da Michelle Hunziker con il cantante rapper J-Ax. Lucya, la cantante partenopea, deve giudicare e valutare esibizione, look e temperamento dei “cantanti” in gara.

Biografia

Lucya Allocca, all’anagrafe Lucia Alloccca, è una giovane cantante nata nel 1986 e cresciuta a Marigliano, un paesino nei pressi di Napoli. La trentatreenne partenopea partecipa fin da piccola a concorsi canori, e nel 1995, a soli cinque anni, fa la sua prima importante esperienza cantando nello Zecchino d’Oro, coro misto di bambini creato nel 1963 da Mariele Ventre. L’esperienza è una vera rivelazione: “Mi accorgo che quel palco, quel microfono e quegli occhi spalancati della gente che ascoltava, erano – e sono – più di una semplice passione.”, afferma la ragazza. Nel 2008 si laurea in Lingue, ma non abbandona la sua passione per la musica che considera una compagna di viaggio e un’amica fedele verso la quale può aprirsi liberamente.

La carriera di Lucya Allocca

Lucya Allocca inizia la sua carriera da cantante, ma successivamente sente il bisogno di autoprodurre i propri testi per potersi raccontare. Lucya ha sempre considerato l’aspetto tecnico un punto importante ma non essenziale nel canto. Secondo la cantante partenopea le canzoni e la musica hanno in primis il compito di emozionare chi l’ascolta, di comunicare, di far riflettere, di far guardare allo specchio il fruitore. È proprio per questa idea che la ragazza comincia a viaggiare conoscendo meglio se stessa e nuove realtà che l’aiuteranno ad allargare i propri orizzonti musicali; ad oggi la talentuosa cantante si starebbe avvicinando al mondo e ai suoni tipici orientali.

Adesso Lucya si è stabilita a Roma, dove lavora come vocal coach. Nell’ottobre del 2019 esce Nevada, il nuovo singolo pop pubblicato con l’etichetta Nuvole e Sole nel quale racconta la sensazione di abbandono che si può vivere in una grande metropolitana. Il brano risulta essere incredibilmente introspettivo. La cantante debutta anche sul piccolo schermo partecipando come giudice alla prima edizione di “All Together Now”. Lucya rivela di aver ancora tanti progetti sui quali lavorare, come la realizzazione del suo primo album musicale.

