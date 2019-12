Condividi su

Aumento pensioni 2020: rivalutazione assegni Inps, ecco la circolare

Aumento pensioni 2020: con un’apposita circolare l’Inps ha comunicato le percentuali di rivalutazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali per il prossimo anno.

Aumento pensioni 2020: di quanto aumentano gli importi

Come ogni anno, anche per il 2020 è prevista la rivalutazione degli importi delle pensioni degli italiani in base alle variazioni dell’indice relativo all’inflazione: chiaramente la misura è stata prevista con l’obiettivo di non far perdere potere d’acquisto agli assegni previdenziali. Tuttavia la rivalutazione viene applicata anche alle prestazioni assistenziali.

La rivalutazione delle pensioni

Il tasso di rivalutazione delle pensioni per il 2020 sarà dello 0,4%. La rivalutazione sarà attribuita nella misura del 100% per le pensioni pari o inferiori a tre volte l’importo del trattamento minimo. La percentuale scende al 97% per gli assegni pari o inferiori a quattro volte la pensione minima. Sarà applicata al 77% la rivalutazione per i trattamenti superiori a quattro volte ma pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo. Per le pensioni superiori a cinque volta ma inferiori a sei volte l’applicazione della rivalutazione sarà del 52%, del 47% per le pensioni superiori a sei volte ma pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo, del 45% per le pensioni superiori a otto ma pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo e, infine, del 40% per le pensioni superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.

La rivalutazione delle prestazioni assistenziali

La rivalutazione in base all’inflazione, come si diceva, riguarderà anche le prestazioni assistenziali. Dunque, la pensione sociale passa dai 337,44 euro del 2019 a 378,95 euro nel 2020. L’assegno sociale, invece, passa dai 457,99 euro del 2019 ai 459,93 euro del 2020. Le pensioni per invalidi e sordomuti passano a 286,91 nel 2020, dai 285,66 del 2019, le pensioni per i ciechi parziali diventano di 212,86 euro e quelle per i ciechi assoluti a 310,17 euro.

