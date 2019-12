Condividi su

Venezia-Olimpia Milano: diretta streaming, tv e formazioni

La tredicesima giornata del campionato di basket italiano vedrà disputarsi domenica 15 Dicembre alle ore 17 il match Venezia-Olimpia Milano. Il Taliercio – palazzetto dell’Umana Reyer – è gia sold out e quindi ci si aspetta un’atmosfera parecchio calda.

Venezia-Olimpia Milano: le ultime novità sulle due squadre

I ragazzi di coach De Raffaele si apprestano ad affrontare la partita reduci dalla settima vittoria consecutiva in EuroCup. Un successo per Venezia, che di certo vuole replicare anche in campionato dopo la sconfitta subita contro Pistoia.



I giocatori di Milano dovranno affrontare un Tour de Force, infatti in 5 giorni dovranno disputare due match in EuroLega, di cui uno contro il Real Madrid, e uno contro Venezia Domenica 15. Coach Messina dovrà essere abile nel gestire il minutaggio dei suoi uomini per riuscire a portarli ad essere al top della forma in tutti gli scontri.

I bookmakers vedono leggermente favorita la squadra meneghina con una quota del 2 data a circa 1.66. La vittoria dei padroni di casa è offerta, invece, a poco più di 2.00.

I roster delle due squadre

UMANA REYER VENEZIA (All: De Raffaele)

Mitchell Watt

Austin Daye

Michael Bramos

Julyan Stone

Andrea De Nicolao

Valerio Mazzola

Gaspar Vidmar

Stefano Tonut

Bruno Cerella

Davide Casarin

Ike Udanoh

Ariel Filloy

Jeremy Chappell

Francesco Pellegrino

Ecco le Probabili Rotazioni:

Stone – Tonut – Bramos – Daye – Watt

De Nicolao – Casarin – Filloy – Chappel – Cerella – Udanoh – Mazzola – Vidmar – Pellegrino

AX ARMANI EXCHANGE MILANO (All: Ettore Messina)

Luis Scola

Nemanja Nedovic

Vladimir Micov

Jeff Brooks

Kaleb Tarczewski

Arturas Gudaitis

Andrea Cinciarini

Christian Burns

Amedeo Della Valle

Riccardo Moraschini

Sergio Rodriguez

Aaron White

Paul Biligha

Michael Roll

Shelvin Mack

Ecco le Probabili Rotazioni:

Mack – Nedovic – Micov – White – Gudaitis

Rodriguez – A Cinciarini – Della Valle – Moraschini – Scola – Brooks – Burns – Tarczewski – Biligha

Dove vedere Venezia-Milano in diretta tv e streaming

Questo importante match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Eurosport 2 e in streaming su Sky Go, Now TV, DAZN ed Eurosport Player.

