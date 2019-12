Condividi su

20 anni che siamo italiani: ospiti e anticipazioni di stasera 13 dicembre 2019

È giunto il momento per 20 anni che siamo italiani di salutare il telespettatori. Il programma d’intrattenimento, in onda oggi 13 dicembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, approda al suo ultimo appuntamento con un bagaglio d’ascolti davvero soddisfacente.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci saranno Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che, in un clima allegro e disteso, trascineranno il pubblico in un magico viaggio fatto di ricordi, racconti, riflessioni e performance musicali. Ma cos’ha in serbo per noi 20 anni che siamo italiani?

Poche ore ci separano dalla puntata finale di 20 anni che siamo italiani. Sembra proprio che la spassosa trasmissione abbia colpito nel segno e infatti la scorsa settimana è stata la più vista in prima serata. Punto di forza del programma è la capacità di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio di divertire, emozionare ed intrattenere il pubblico con aneddoti, ricordi e performance musicali. Un narrazione continua che alterna momenti di puro intrattenimento ad altri di profonda riflessione sulla società attuale, i valori e le abitudini. Anche questa volta l’amata coppia di artisti racconterà quindi momenti importanti della propria vita professionale e privata e di come in tutto questo tempo siano cambiate le usanze, i costumi e i gusti del nostro Paese.

Già nei precedenti appuntamenti ospiti speciali hanno arricchito ulteriormentelo spettacolo con la propria presenza. Dopo personaggi come Michele Placido, Alessio Boni, Rocio Munoz Morelas, stasera parteciperanno a 20 anni che siamo italiani Il Volo, Pippo Baudo, Alessandro Siani e Nek. Ma le sorprese non finiscono qui. Saliranno sul palco anche Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo. Un cast eccezionale per uno show indimenticabile. Tutto questo e molto altro su Rai 1.

