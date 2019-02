Nek: età, altezza, figlia e vita privata. Vero nome e chi è Sanremo 2019: chi è Nek e nome all’anagrafe

Tra i “Big” in gara a Sanremo 2019 c’è anche Nek. Classe 1972, conosciuto dal pubblico con il suo nome d’arte, Filippo Neviani è un noto cantante italiano. Il suo vero nome non è certo un mistero, anzi, è anche il titolo del suo undicesimo album pubblicato nel 2013 con Warner Music Italy. Nel corso della sua carriera, riconosciuta anche all’estero – in particolare in America Latina e Giappone – ha venduto più di 10 milioni di dischi. Il 2019 è il quarto anno che lo vede sul famoso palco del teatro Ariston: la prima volta fu nel 1993 (con In te), la seconda nel 1997 (con Laura non c’è) e la terza nel 2015 (con Fatti avanti amore).

Chi è Filippo Neviania – in arte Nek – nella vita privata

I suoi 172 cm di altezza e gli incredibili occhi azzurri di Nek hanno conquistato il pubblico femminile e hanno fatto breccia anche nel cuore di Patrizia Vacondio, sua moglie. I due si sono sposati nel 2006, dopo ben 11 anni di fidanzamento: “Presi in mano la chitarra, la mia arma, sfoderai gli occhi azzurri e lei cascò nel trappolone” ha dichiarato l’artista al Maurizio Costanzo Show. Patrizia è mamma di Martina, avuta da una relazione precedente, e Beatrice, figlia di Nek. Per la piccola Bea, papà Nek ha già scritto più di 50 brani: “diventare papà mi ha dato una grande energia, ha trasformato in positivo la mia vita”.

L’artista: i grandi successi

Nek inizia ad appassionarsi alla musica fin da piccolo: a nove anni inizia infatti a suonare la chitarra e la batteria. Nel 1991 esce il suo primo disco, Nek, che diventa il suo nome d’arte. Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani con In te, brano che gli fa guadagnare il terzo posto. L’inizio di una grande carriera di successo arriva però solo nel 1996 con l’album Lei, gli amici e tutto il resto, che fattura ben un milione e mezzo di vendite. Dopo anni di successi e collaborazioni con artisti italiani e non, inizia il nuovo anno a Sanremo 2019 dove parteciperà portando il brano Mi farò trovare pronto.

