Phoenix, nuovo album: quando esce, anticipazioni

Si sono fatti aspettare due anni, ma ora i pop-rockers francesi Phoenix sono pronti a pubblicare il successore di Ti Amo. Un post Instagram dagli studi di registrazione parigini Motorbass lo ha reso ufficiale. Sarà il settimo album della band.

A breve novità sul nuovo album

Ancora non si hanno informazioni dettagliate, ma non dovrebbe mancare molto all’annuncio del nome del nuovo lavoro dei Phoenix e del probabile tour di supporto, che, presumibilmente, dovrebbe comprendere anche l’Italia. I Phoenix hanno uno stretto legame col nostro Paese: non solo l’ultimo disco si intitolava Ti Amo e descriveva un’Italia forse più immaginata che reale, ma due membri della band di Versailles hanno origini italiane: i fratelli Laurent Brancowitz (il cui vero cognome è in realtà Mazzalai) e Christian Mazzalai. Un loro video, Ti Amo Speciale, che precedeva l’album del 2017, era inoltre ambientato in quello che sembra uno show italiano degli Anni 70, con i due fratelli che affrontavano una coppia di conduttori, che chiedevano notizie sulla loro comune ascendenza italiana.

I Phoenix: da Versailles al mondo

I Phoenix si sono formati nel 1992 e hanno base a Versailles. Devono però attendere otto anni per l’esordio su disco: il loro debutto è infatti United, del 2000, che li fa conoscere al di fuori della Francia. Quattro anni dopo, Alphabetical bissa il successo del predecessore. Nel 2006, It’s Never Been Like That, ne accresce la caratura internazionale e i Phoenix si imbarcano nel loro primo tour mondiale, che si spinge fino al Giappone. Nel 2009 è la volta di Wolfgang Amadeus Phoenix e l’anno seguente accettano l’invito dei colleghi e amici Daft Punk e suonano al Madison Square Garden di New York.

Bankrupt! risale al 2011 e sei anni più tardi, preceduto dalla clip Ti Amo Speciale, i Phoenix pubblicano il loro sesto album, Ti Amo. La formazione transalpina comprende:

Thomas Mars dietro il microfono, i fratelli Laurent Brancowitz e Christian Mazzalai alle chitarre, Deck D’Arcy al basso e Thomas Hedlund alla batteria.

Una curiosità sulla band è il legame che li unisce alla famiglia di Francis Ford Coppola: non solo Roman Coppola ha lavorato insieme a loro in varie occasioni, ma Thomas Mars ha anche sposato la regista Sofia Coppola.

