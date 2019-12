Condividi su

NoiPA stipendio dicembre 2019: accredito tredicesima sul conto corrente

Noipa stipendio: pubblicato e consultabile il cedolino dei dipendenti della Pubblica Amministrazione relativo a dicembre 2019. A breve partirà l’accredito dello stipendio che comprenderà anche la tredicesima.

NoiPA stipendio: come verificare l’importo?

Come si fa a verificare l’importo dello stipendio per dicembre 2019? L’operazione si svolge proprio come tutti gli altri mesi; in pratica, bisogna accedere alla propria area personale Noipa per mezzo delle proprie credenziali, quindi, usufruire del servizio “consultazione pagamenti” che si trova nella sezione Self-service. Una volta fatto ingresso, si potrà visionare il cedolino con l’importo netto dello stipendio che comprenderà anche la “gratifica natalizia”.

Le date di esigibilità: 13 e 16 dicembre 2019

I dipendenti pubblici di solito ricevono l’accredito dello stipendio non prima del giorno 20 di ogni mese. Tuttavia, per consentire ai lavoratori di utilizzare la tredicesima in previsione delle feste natalizie, nel mese di dicembre lo stipendio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione viene accreditato prima di questa scadenza. Dunque, lo stipendio per gli insegnanti di scuole materne ed elementari è esigibile già da oggi venerdì 13 dicembre 2019 (in quanto il 14 dicembre, la data di esigibilità dettata dalla normativa, cade di sabato), invece, per tutti gli altri statali sarà esigibile a partire da lunedì 16 dicembre 2019. In teoria, la data di esigibilità per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa è il 15 dicembre ma quest’anno cade di domenica.

Come si calcola la tredicesima?

Per calcolare la tredicesima bisogna fare riferimento ad alcuni elementi tra cui, innanzitutto, la retribuzione lorda mensile e il numero delle mensilità lavorate nell’anno. Quindi, andrà calcolata moltiplicando la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e poi dividendo il risultato di questa operazione per 12.

