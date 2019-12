Condividi su

Google, i cantanti più cercati nel 2019: la classifica delle parole di musica

La fine dell’anno si avvicina e spuntano classifiche di ogni tipo. Google ha presentato la sua, relativa ai termini più ricercati mediante il motore di ricerca. La musica occupa un posto di primo piano, con ben tre parole inserite nella Top 10.

Le classifiche nel nostro Paese

Se osserviamo infatti la classifica generale delle ricerche su Google, che vede in pole position “Nadia Toffa”, seguita da “Notre Dame”, “Sanremo”, “Elezioni europee”, “Luke Perry”, “Governo”, “Joker”, “Mia Martini”, “Mahmood” e “Thanos”, balza all’occhio che ben tre di esse hanno a che fare con il mondo della musica: “Sanremo” “Mia Martini” e “Mahmood”.

Se il 3° posto conquistato dal Festival in questa classifica di Google era scontato, così come prevedibile era la posizione nella Top 10 di Mahmood, la cui vittoria proprio sul palco dell’Ariston ha fatto discutere, meno immaginabile era l’ottava posizione di Mia Martini, che è stata spinta verso l’alto dalla fiction Io sono Mia.



Anche passando alle personalità più ricercate su Google, il discorso cambia poco: Mia Martini si conferma al top delle googleate in capo musicale, conquistando il 3° posto assoluto, tallonata da Mahmood al 4° posto. Ma risultati di rilievo ci sono altresì per Achille Lauro, che nel corso dell’anno ha fatto molto parlare di sé anche al di fuori dell’ambito musicale, Emma Marrone, sempre una delle cantanti più seguite dal pubblico e Patty Pravo, pure lei reduce da Sanremo. I tre artisti chiudono il 2019 rispettivamente in ottava, nona e decima posizione.

Infine, se puntiamo i riflettori sulle ricerche effettuate via Google relative ai biglietti, notiamo come, se è vero che la prima posizione è saldamente occupata dalla Lotteria del 6 Gennaio, la musica torna prepotentemente ad occupare posizioni di rilievo, con il 2° e 3° posto rispettivamente di Ultimo, protagonista di una delle polemiche sanremesi, e dell’ormai storico rocker di Zocca, Vasco Rossi. Nella Top 10 troviamo anche Renato Zero (7° posto) e il Jova Beach Party, che conquista il 9° posto. Chiude la classifica Tiziano Ferro.

Google, la classifica mondiale

Lasciando l’Italia e esaminando Google Trends con riferimento al mondo intero, è forse sorprendente vedere come, nella classifica delle personalità maggiormente ricercate, Billie Ellish, al numero 6, abbia prevalso sul “Personaggio dell’Anno” Greta Thunberg, che occupa la postazione immediatamente inferiore.

Per finire, ecco la classifica di Google relativa alle canzoni più cercate a livello globale. Bad Guy di Billie Ellish chiude questa Top 10, mentre al 9° posto troviamo Sexy Lady di Shaggy e all’ottavo Swae Lee e Post Malone con Sunflower. In settima posizione A Whole New World di Zayn e Zhavia Ward; 6° posto per i Panic! At The Disco con Into The Unknown e 5° per i Maroon 5 e la loro Memories. La quarta piazza è presidiata da Señorita di Camila Cabello. Sul podio si piazzano Lady Gaga al 3° posto con Shallow, poi Ariana Grande con 7 Rings, mentre il 1° posto assoluto va a Old Town Road, opera del rapper Lil Nas X.

