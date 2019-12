Condividi su

Ghemon, nuovo album: anticipazioni, titolo e quando esce

Il 20 Marzo 2020 è la data scelta da Ghemon per il suo nuovo disco in studio, Scritto Nelle Stelle, per la label Carosello Records. Lo ha annunciato, tramite Instagram, lo stesso rapper avellinese. Il nuovo album arriverà dopo tre anni da Mezzanotte, che risale al 2017.

Dopo Mezzanotte arriva la Primavera

A parte il titolo, tutto il resto del nuovo disco di Ghemon è ancora avvolto nel mistero. È probabile, però, che si abbiano presto nuove informazioni su Scritto Nelle Stelle, perché il rapper di origine campana dovrebbe iniziare a far uscire almeno un singolo per introdurre il nuovo album. Immancabile sarà anche la conseguente attività di promozione che ci permetterà di gettare uno sguardo più approfondito sul disco. Molto probabile che il nuovo album di Ghemon sarà anche l’occasione per fissare alcune date dal vivo.

Scritto Nelle Stelle trova il suo significato in contrasto al precedente Mezzanotte. Se quest’ultimo parlava infatti della crisi depressiva di cui aveva sofferto nel 2016, il nuovo disco segna un punto di svolta. Non a caso la data scelta per la pubblicazione è quella dell’equinozio di Primavera. Basta con l’oscurità, vuol dire Ghemon, è ora di rinascere, così come la natura che rinasce con la fine dell’Inverno.

Il nuovo lavoro dell’artista ha già stimolato la curiosità dei fan: il cantante è infatti considerato una delle voci più originali in ambito rap e hip-hop.

Ghemon, dai graffiti a Sanremo

Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, è nato ad Avellino il 1° Aprile 1982. È considerato un innovatore perché unisce il rock’n’blues all’hip hop. Annovera tra le sue influenze Ligabue e i Litfiba. In gioventù e stato anche un esponente del mondo dei graffiti, nel quale si firmava Kal e più tardi Esimo. Ancora più tardi, diventerà Ghemon. Il suo primo gruppo furono i 15 barrato. In seguito, con l’amico Domenico, fondò i Sangamaro.

Trasferitosi a Roma (si è laureato in Giurisprudenza alla LUISS), fece parte del collettivo Soulville, dove il suo talento si mise in luce. Del 2007 il suo primo album, La Rivincita Dei Buoni.

La collaborazione con Tsura (DJ) e Fid Mella (produttore) diede vita ai Ghemon & The Love 4tet, che pubblicò E Poi, All’Improvviso, Impazzire nel 2009.

Iniziò così a esibirsi dal vivo in Italia e tre anni dopo, con varie collaborazioni alle spalle fa uscire l’album Qualcosa È Cambiato – Qualcosa Cambierà Vol.2, ideale seguito di un mixtape del 2007, Qualcosa Cambierà. Nel 2013 è la volta di Orchidee e nel 2017 quella di Mezzanotte.



Ricordiamo inoltre la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Ghemon in quell’occasione ha portato Rose Viola, conquistando la dodicesima piazza e soprattutto il Disco d’Oro Digitale, effetto dei 250.000 dischi venduti.

Ghemon è anche autore di un libro autobiografico, Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, edito nel 2018.

