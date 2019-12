Condividi su

Prossimo turno Serie A 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Prossimo turno Serie A 2019/2020: partite e calendario prossimo turno

Successivamente all’ultima giornata della fase a gironi delle coppe europee, la Serie A torna in campo per disputare la sedicesima giornata. In calendario troviamo anche tre big match: Genoa-Sampdoria, Fiorentina-Inter e Cagliari-Lazio. Ecco di seguito il programma completo.

Prossimo turno Serie A: il programma completo

SABATO

Brescia-Lecce ore 15.00 (Sky)

Napoli-Parma ore 18.00 (Sky)

Genoa-Sampdoria ore 20.45 (DAZN)

DOMENICA

Verona-Torino ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Atalanta ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Udinese ore 15.00 (Sky)

Milan-Sassuolo ore 15.00 (Sky)

Roma-SPAL ore 18.00 (Sky)

Fiorentina-Inter ore 20.45 (Sky)

LUNEDI’

Cagliari-Lazio ore 20.45 (Sky)

L’analisi dei principali scontri del turno

L’Inter dovrà superare lo shock emotivo dovuto all’eliminazione dalla Champions League, avvenuto per il secondo anno di fila a causa di un risultato negativo nell’ultima giornata del girone: dovrà affrontare una Fiorentina obbligata ad una riscossa dopo quattro sconfitte consecutive in campionato e con la panchina di Montella sempre più traballante.

La Juventus, per la prima volta da ottobre, è costretta ad inseguire: dopo due risultati negativi (pareggio col Sassuolo e sconfitta con la Lazio) è obbligata a vincere allo Stadium contro l’Udinese per riprendere il cammino. Tanta curiosità per l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli: Ringhio ha preso il posto dell’esonerato Ancelotti e dovrà invertire una tendenza che vede i partenopei a secco di vittorie da 7 partite in Serie A. Il primo avversario sarà il Parma.

Prossimo turno Serie A, 16esima giornata: la zona Europa

Interessantissimo il confronto nel monday night tra Cagliari e Lazio: si affrontano le due squadre più in forma del campionato e reduci entrambi da strisce positive molto lunghe. I sardi non perdono da tredici gare, mentre i biancocelesti hanno vinto tutte le ultime sette partite disputate in campionato. Incredibile a dirsi ma si tratterà di un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Impegni sulla carta più abbordabili per Roma ed Atalanta (euforica dopo lo storico passaggio del turno) che affronteranno rispettivamente la SPAL in casa e il Bologna in trasferta.

Calendario Serie A, 16esima giornata: la zona salvezza

Doppio scontro diretto in fondo alla classifica: il più suggestivo è senza dubbio il Derby della Lanterna, che vede sfidarsi Genoa e Sampdoria; entrambe le squadre vivono un periodo parecchio travagliato e una sconfitta, in un match così sentito, manderebbe una delle due squadre dritta all’inferno. Il Brescia va a caccia della seconda vittoria di fila sotto la gestione Corini-bis: avversario tosto il Lecce, che vanta l’ottavo miglior rendimento in trasferta di tutto il torneo.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]