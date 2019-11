Condividi su

Diritti tv Serie A 2021: accordo a rischio, ecco la situazione

L’emittente qatarina BeIN sta riconsiderando la propria partenership con la Lega di Serie A per via della scelta di organizzare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Diritti tv Seria A: il “problema” Arabia Saudita

La Lega di Serie A ha in ballo un accordo di 22 milioni e mezzo di dollari con l’Arabia Saudita per l’organizzazione di tre partite di Supercoppa italiana in 5 anni: la prossima si svolgerà a fine dicembre. Come molti altri eventi sportivi, anche il prossimo match tra Juventus e Lazio potrebbe essere, per forza di cose, trasmesso dalla tv pirata saudita BoutQ. Questo il problema sollevato ultimamente da BeIN media, emittente del Qatar e importante partner della Lega di Serie A.

Accordo a rischio?

Yousef Al-Obaidly, CEO di BeIN media, in una recente uscita si è scagliato proprio contro i vertici del nostro calcio che continuano a far giocare degli importanti match “nello stesso paese che ha rubato i diritti commerciali di tutti i loro partner mediatici per oltre due anni”. Contestualmente dall’emittente è arrivato un duro annuncio: “BeIN sta riconsiderando attivamente l’intera relazione commerciale con la Serie A in seguito alla decisione della Lega di proseguire con l’organizzazione della finale di Supercoppa in Arabia Saudita”.

“Non possiamo non onorare il contratto”

BeIN non è un partner commerciale qualunque: gli accordi firmati con la Serie A per il triennio 2018/2021 hanno un valore di circa 500 milioni di dollari in tre anni; in pratica, più della metà di tutti gli introiti provenienti dalla vendita dei diritti tv all’estero. Ha difeso l’accordo con i sauditi, proprio da lui trovato a febbraio 2019, l’Amministratore delegato della Serie A Luigi de Siervo: “non possiamo non onorare il contratto già sottoscritto” ha risposto in merito sottolineando, tra l’altro, che “attualmente l’attività di pirateria di BoutQ dei nostri contenuti è cessata, sia su satellite che sulla piattaforma Iptv”.

