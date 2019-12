Condividi su

Serie A Volley maschile 2019/2020: partite e calendario prossimo turno

Il dodicesimo turno di Serie A di Volley Maschile si aprirà sabato 14 dicembre alle ore 18.00 con la partita tra Gas Sales Piacenza e Porto Ruber Costa. Ecco di seguito l’intero programma del weekend.

LEGGI ANCHE: Prossimo turno Serie A 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Serie A Volley maschile: la situazione in classifica

Continua il dominio, sinora incontrastato, della Volley Lube, che guarda tutti dall’alto a quota 29 punti frutto di dieci vittorie: le tre dirette inseguitrici sono racchiuse in quattro punti e, gli scontri diretti di questo turno, potrebbero cambiare le carte in tavola. In fondo alla classifica Top Volley e Callipo appaiate entrambe a 7 punti, con Sora (una sola vittoria in stagione) fanalino di coda con 4 punti.

Il programma del 12esimo turno

Il 12esimo turno della Volley maschile verrà aperto, come detto, dal confronto fra Gas Sales Piacenza e Porto Ruber Costa. Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports.

Sono invece cinque le partite in programma per la domenica pomeriggio, tutte con fischio d’inizio alle ore 18.00: sembra senza storia la sfida fra Trentino e Sora, quarta contro ultima. Anche questa sfida sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Eleven Sports.

La partita più interessante di tutto il turno è senza dubbio lo scontro diretto nelle zone alte della classifica fra Sir e Modena, entrambe appaiate a 25 punti e con la grande opportunità di staccare le inseguitrici, o perché no tentare di avvicinarsi alla Lube. Big match che verrà trasmesso in diretta ed esclusiva da Eleven Sports.

Gli ultimi tre confronti del turno sono quelli fra Callipo e Volley Milano, Power Volley e Top Volley e, per finire, quello fra Padova e la Lube, quest’ultima autentica schiacciasassi fino a questo momento. Anche in questo caso, i match saranno visibili per gli abbonati alla piattaforma online Eleven Sports.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]