Natale con uno sconosciuto 2: trama, cast e anticipazioni serie tv

Netflix ha da poco aggiunto sul suo catalogo un nuovo titolo sincronizzato con l’evento più atteso del mese: stiamo parlando di Natale con uno Sconosciuto. Lo show ha da poco debuttato sulla piattaforma del colosso streaming in tutti i Paesi in cui è disponibile il successo. La domanda che già sta cogliendo tutti gli spettatori di questo show è se esso avrà una seconda stagione. Al momento, purtroppo, Netflix non si è ancora espresso al riguardo: la ragione del silenzio è, probabilmente, da individuare nell’attesa di un feedback consistente da parte del pubblico. Se il primo ciclo di episodi è terminato con un inaspettato cliffhanger, è pur vero che per stimolare Netflix ad avviare la produzione di una nuova stagione è necessario che un certo numero di utenti visioni lo show. Dovremo dunque attendere forse qualche settimana prima di avere un annuncio ufficiale da parte del colosso streaming.

Per chiunque dovesse ancora assaporare questa frizzante serie natalizia, basterà accedere al catalogo di Netflix; ricordiamo che, al momento, il colosso streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma per mezzo della prova del mese gratuita: per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama di Natale con uno Sconosciuto, possiamo goderci il trailer in lingua italiana; lo proponiamo qui di seguito.

https://www.youtube.com/watch?v=P_8ZBebX5kQ& t=17s Trailer Prima Stagione Natale con uno Sconosciuto

Natale con uno Sconosciuto 2: la trama

Ovviamente, giacché non ci sono notizie ufficiali sul rinnovo della serie tv, non esistono anticipazioni su ciò che potrà accadere nell’eventualità di un nuovo ciclo di episodi. Quello che possiamo fare è declinare gli eventi che hanno costellato la puntata finale di Natale con uno Sconosciuto.

ATTENZIONE SPOILER

Nell’ultima puntata dello show abbiamo visto Johanne, una trentenne in cerca di un fidanzato da portare alla cena di Natale per presentarlo ai suoi parenti, riuscire nel suo intento: la sera del 25 dicembre la troviamo in compagnia della sua migliore amica e del suo freschissimo fidanzato, un clown di un ospedale. La sorpresa più grande, avvenuta nell’ultimo minuto della puntata è il suono di un campanello: Johanne si avvicina alla porta di casa, la apre ed ecco il fade out sul sorriso della ragazza. Chi sarà il pretendente che ha avuto il coraggio di raggiungerla alla casa dei parenti?

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Natale con uno Sconosciuto e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ida Elise Broch veste i panni di Johanne; Arthur Hakalahti nel ruolo di Sebastian; Oddgeir Thune interpreta Henrik; Kingsford Siayor è Thomas; Loekke Calle nel ruolo di Patient; Felix Sandman è Jonas.

