Condividi su

Ognuno è Perfetto: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la fiction

Su Rai Uno, il 16 dicembre, debutterà una nuova fiction che prenderà il posto de “i Medici” all’interno del palinsesto serale del canale: stiamo parlando di Ognuno è Perfetto. Lo show è diretto da Giacomo Campiotti e si basa su una serie tv belga intitolata Tytgat Chocolat. Le riprese sono avvenute perlopiù a Torino per un totale di circa 6 mesi di lavorazione; gli episodi verranno trasmessi 3 giorni di seguito con due puntate a sera da bere tutte d’un fiato a partire da lunedì 16 dicembre. Nel caso in cui non abbiate la possibilità di visionare lo show in quelle date, Rai Play arriverà in vostro soccorso aggiungendole On Demand dopo la messa in onda della stagione.

Passiamo ora a declinare la trama di Ognuno è perfetto, per poi dare un’occhiata anche al cast della serie tv.

Ognuno è perfetto: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Rick, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, il quale, fortunatamente, riesce a trovare lavoro presso una gelateria locale. A gestire l’attività è Miriam, una donna alle prese con problemi economici che farà tutto ciò che è in suo potere per evitare il fallimento dell’azienda ed evitare, di conseguenza, di chiudere il reparto in cui lavorano solo ragazzi diversamente abili.

Nel corso del suo tirocinio, Rick si ritroverà sentimentalmente coinvolto nei confronti della collega Tina, anche lei affetta dalla stessa condizione. La storia evolverà proprio attraverso gli eventi che accadranno nella gelateria.

Luna Nera: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Ognuno è perfetto e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Gabriele Di Bello è il protagonista della serie tv, Rick. Ad accompagnarlo nel cast: Cristiana Capotondi veste i panni di Miriam; Edoardo Leo nel ruolo di Ivan; Nicole Grimaudo è Alessia; Piera Degli Esposti interpreta Emma; Lele Vannoli veste i panni di Cristian; Alice De Carlo è Tina.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]