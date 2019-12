Condividi su

Chi è Sofia Tornambene la vincitrice di X Factor 2019: biografia e carriera

Vincitrice dell’edizione 2019 di X Factor, in onda su Sky con la conduzione di Alessandro Cattelan, Sofia Tornambene, in arte Kimono, è balzata a centro dell’attenzione per le sue doti vocali che hanno messo d’accordo tutti. In finale ha prevalso sui Booda, Davide Rossi e i Sierra.

Il padre è un celebre jazzista

Nata a Civitanova Marche il 12 Settembre 2003, Sofia Tornambene ha avuto sin da piccola il desiderio di sfondare nel mondo della musica, passione che le è stata trasmessa dal papà, Giovanni Tornambene, celebre jazzista.

Ancora molto giovane, a 8 anni, inizia a studiare canto e si avvicina alla pratica di batteria, pianoforte e chitarra. Il suo debutto musicale avviene insieme al gruppo di cui fa parte il padre. In quell’occasione canta un brano di Nicola Arigliano.

L’account Instagram di Sofia Tornambene, che frequenta l’Istituto Grafico Virginio Bonifazi, è molto attivo, con oltre 12.900 followers e oltre 300 suoi messaggi.

La cantante è appassionata di karate e da qui deriva il suo nickname, Kimono. Gli artisti a cui si ispira sono Michael Jackson, i Bee Gees e Freddie Mercury. Sofia è inseparabile da Naomi, un cane akita che era con lei anche ai Boot Camp.

Sofia Tornambene a Sanremo Young

Nonostante la giovane età, Sofia Tornambene ha già, oltre a X Factor, anche fatto parte di Sanremo Young. La giovane artista esordisce presentandosi al pubblico con queste parole:

“Le emoji che mi rappresentano di più sono la faccina che arrossisce, perché sono molto timida e mi emoziono facilmente, e il karateji, perché faccio anche karate e per me è una delle passioni più grandi assieme alla musica. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è Quando di Pino Daniele, per il suo testo fantastico e per la sua voce che ogni volta mi emoziona”.

Kimono non sale sul gradino più alto di Sanremo Young, ma ha la chance di condividere il palco con il rapper Shade, dando prova di grande versatilità, riuscendo ad essere molto convincente anche interpretando pezzi molto lontani dal suo repertorio.

Le sue grandi qualità vocali e il suo talento cristallino emergono proprio nella puntata finale, quando rende una magistrale versione de I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Kimono ottiene qui un punteggio elevatissimo, pari a 92, con voti che comprendono solo 9 e 10.

Sofia Tornambene: la vittoria a X Factor

Tutte le doti che Sofia Tornambene aveva dimostrato di possedere a Sanremo Young, sono state ribadite a X Factor. Già alle audizioni, durante le quali ha interpretato un brano scritto da lei, A Domani Per Sempre, ha impressionato gli esaminatori, tra cui Mara Maionchi, che si è complimentata personalmente con lei.

Da notare che la giovane marchigiana aveva scritto l’inedito quando aveva solo 14 anni. Ai Boot Camp porta La Leva Calcistica Del ’68 di Francesco De Gregori, della quale dà una interpretazione tale da impressionare non solo il pubblico, ma anche i giudici.

Si aprono così per Kimono le porte degli Home Visit. In questa fase fa parte del team Under Donne, guidata dal trapper Sfera Ebbasta, insieme a Giordana Petralia, Miriam Rouass (Maryam), Silvia Cesana (Sissi) e Beatrice Giliberti. Agli Home Visit ha cantato People Help The People di Birdy. Durante il Live Sofia Tornambene interpreta un brano di Carmen Consoli, L’Ultimo Bacio, senza farsi impensierire dalla posta in palio e ricevendo parole d’apprezzamento sia da Malika Ayane, che da Mara Maionchi e Samuel. Sfera Ebbasta, suo coach, così si è rivolto a lei: “Sei una bomba, già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si è capito che sei avanti. Poi hai cominciato a cantare e niente”. Kimono si è dimostrata all’altezza di tutti questi apprezzamenti vincendo, il 12 Dicembre, l’ultima edizione del talent di Sky.

Il concerto a Milano del 14 Dicembre

Dopo la vittoria a X Factor, Sofia Tornambene non si è fermata: il 14 Dicembre ha partecipato al concerto organizzato da Banca Intesa a Milano, in Piazza Cordusio. Oltre a Kimono, c’erano gli altri finalisti: Booda, Davide Rossi e i Sierra. La vincitrice ha detto, ricordando le audizioni del talent: “È stata un’emozione pazzesca sentire il Forum cantare il mio inedito con me. Lì, per me, avevo già vinto”. La serata del 14 ha costituito l’atto finale di una serie di serate durante le quali, presso le sedi new concept d’Italia dell’istituto bancario, veniva data la possibilità, a chi era stato escluso da X Factor, di esibirsi dal vivo.

Quest’anno l’iniziativa di Intesa-San Paolo aveva anche un’anima green. Infatti era legata al progetto Sounds Green – L’Albero È Vita, che si propone di agevolare la piantumazione del tessuto urbano di 14 città interrando oltre 40.000 piante. Chi vuole, potrà contribuire con almeno 1 Euro mediante la piattaforma forfunding.it. Intesa-San Paolo si impegna, per ogni albero che gli utenti avranno contribuito a piantare, a collaborare a sua volta con due alberi. Una nobile finalità a cui ha aderito volentieri anche Sofia Tornambene, in arte Kimono.

