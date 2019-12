Condividi su

Body Count: nuovo album in uscita a marzo, ecco le anticipazioni

Fenomeno di matrice prettamente americana, il rap-metal ha tra i suoi prime movers i Body Count, fondati dal celebre rapper Ice-T e dal chitarrista Ernie C nel 1990. In queste ore, la band ha annunciato che il 6 marzo 2020 sarà pubblicato il successore di Bloodlust, album del 2017. Il titolo scelto dalla band è Carnivore.

Carnivore, il singolo che anticipa l’album

Carnivore, il nuovo album dei Body Count, ha ancora qualche mese di fronte a sé prima di essere apprezzato nella sua interezza. Quali ipotesi si possono fare sullo stile dell’album di Ice-T & Co.? Basandosi sul singolo che ha anticipato l’album e che ne ha lo stesso titolo, si può dire che gli amanti del mix tra rap e metal non resteranno delusi: la traccia è in effetti d’impatto, aggressiva come nella tradizione dei Body Count, arricchita dal caratteristico rapping del frontman Ice-T, che la rende immediatamente identificabile.

Carnivore, disponibile dal 6 Marzo 2020, tramite l’etichetta Century Media Records, è stato prodotto da Will Putney, che si era già occupato dei precedenti due album dei losangelini, Manslaughter, del 2014, e Bloodlust del 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=lAsZUtuZhIA& feature=emb_logo Il singolo dei Body Count, Carnivore

Body Count, una band controversa

Quello che voleva fare Ice-T quando, insieme a Ernie C diede vita nel 1990 ai Body Count, era realizzare un’entità musicale che riunisse il genere per cui era diventato famoso, l’hip-hop, con la sua passione per l’hard rock e il metal. Così come da solista aveva descritto, senza alcuna intenzione di edulcorare la realtà, la vita dura e spietata nei ghetti delle metropoli statunitensi, della quale fanno le spese soprattutto gli afroamericani, così anche nel gruppo segue lo stesso stile: liriche dirette e taglienti, che hanno procurato ai Body Count anche problemi; un esempio per tutti, Cop Killer del 1992, che costò alla band la rescissione del contratto con la Time Warner Records. Il brano faceva riferimento a Rodney King, violentemente aggredito da alcuni poliziotti bianchi di Los Angeles, la cui assoluzione scatenò le proteste della comunità nera della città californiana, dando il via a violentissimi scontri razziali.



L’attuale line-up della band vede, oltre al frontman Ice-T e al chitarrista Ernie C, Bendrix, sempre alla chitarra, il bassista Vincent Price e, dietro alle pelli, OT. Carnivore sarà il loro settimo lavoro in studio.

