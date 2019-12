Condividi su

Sorteggio Champions League 2019/20 ottavi: dove vederlo in tv-streaming

La Champions League entra nel vivo: archiviati i gironi, decretati i primi e i secondi posti nonché le retrocessioni in Europa League, oggi lunedì 16 dicembre 2019 è tempo di sorteggi che determineranno le sfide degli ottavi di finale. L’estrazione delle squadre avverrà a Nyon, in Svizzera: tre sono le italiane ancora impegnate nella massima competizione europea (Juventus, Napoli e Atalanta), mentre la quarta (l’Inter) è retrocessa in Europa League. Le teste di serie sono le 8 vincitrici dei gironi, che sfideranno dunque le 8 seconde qualificate, con qualche eccezione. Infatti non sono possibili incontri tra squadre dello stesso Paese, né tantomeno tra squadre che si trovavano nello stesso girone.

Sorteggio Champions League 2019-2020: diretta tv streaming live

Il sorteggio degli ottavi di Champions League è previsto per oggi, lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 12. Sarà possibile vedere il sorteggio in diretta tv in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre. Anche Sky, ovviamente, seguirà il sorteggio in diretta live: sarà sufficiente sintonizzarsi su Sky Sport Football (canale 203) per assistere ai sorteggi. Per chi non può sedersi comodamente davanti a una tv c’è sempre lo streaming, che consentirà di guardare il sorteggio su PC, smartphone o tablet, ma solo se si è abbonati agli appositi servizi streaming Mediaset Play e Sky Go.

Sorteggio Champions League: prima e seconda fascia

Ecco le 8 teste di serie degli ottavi di Champions League:

Paris Saint-Germain (FRA);

Bayern Monaco (GER);

Manchester City (ING);

Juventus (ITA) ;

; Liverpool (ING);

Barcellona (SPA);

Red Bull Lipsia (GER);

Valencia (SPA).

Che sfideranno, fatte le eccezioni di cui sopra, una delle seguenti squadre:

Real Madrid (SPA);

Tottenham (ING);

Atalanta (ITA) ;

; Atletico Madrid (SPA);

Napoli (ITA) ;

; Borussia Dortmund (GER);

Lione (FRA);

Chelsea (ING).

Sorteggio Champions League: le possibili avversarie delle italiane

Per la Juventus c’è dunque il rischio Real Madrid, ma attenzione alle insidie Borussia Dortmund, Lione e Chelsea. Suggestivo anche l’eventuale ottavo di finale contro la finalista della scorsa edizione, quel Tottenham attualmente guidato da José Mourinho.

Per l’Atalanta i rischi sono molteplici: dal PSG al Bayern Monaco, passando per il Liverpool e il Barcellona. Le più desiderate, ma comunque insidiose, RB Lipsia e Valencia. Stessi pericoli anche per il Napoli (ma in questo caso il Manchester City sostituisce il Liverpool).

Sorteggio Champions League: gli ottavi di finale

Sfida decisamente impegnativa per il Napoli che dovrà vedersela con il Barcellona. Meglio l’Atalanta impegnata con il Valencia e la Juventus che dovrà sfidare il Lione. Ecco gli ottavi della Champions League 2019-2020.

Borussia Dortmund – Paris Saint Germain;

Real Madrid – Manchester City;

Atalanta – Valencia ;

; Atletico Madrid – Liverpool;

Chelsea – Bayern Monaco;

Lione – Juventus ;

; Tottenham – Lipsia;

Napoli – Barcellona.

