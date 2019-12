Condividi su

Quando inizia Masterchef 9: giudici, concorrenti e novità edizione

Il 19 dicembre 2019 torna la nona edizione della gara di cucina più amata dalla tv. Il programma sarà condotto dalla stessa squadra di giudici di Masterchef 8: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (entrato lo scorso anno, sostituendo Antonia Klugmann). La giuria metterà alla prova i concorrenti che dovranno sfruttare le proprie abilità: creatività, conoscenze delle materie prime e delle tecniche di cucina, abilità organizzative e capacità di lavorare in team e sotto stress. In ogni puntata troveremo la stessa struttura degli anni passati: Invention test, Mystery Box, una prova in esterna e il Pressure test; alla fine delle prove i concorrenti peggiori dell’Invention Test e del Pressure Test saranno i protagonisti di un duello e, avendo a disposizione un tempo estremamente ridotto, dovranno combattere a colpi di pentole per non essere eliminati dalla puntata. Il programma sarà in onda ogni giovedì su Sky Uno e Sky Uno +1 e andrà avanti per dodici puntate, terminando a gennaio 2020; solo nei mesi successivi sarà trasmesso in chiaro su TV8 (canale televisivo privato appartenente a Sky).

Sappiamo che una prova in esterna sarà ambientata a Parma e che in gara ci saranno nove concorrenti, dei quali non sappiamo ancora i nomi. L’annuncio dell’inizio del programma è stato dato proprio sui canali Sky tramite uno spot in cui figura anche Iginio Massari, nasce quindi il sospetto che il noto pasticcere potrà presenziare qualche puntata della famosa gara culinaria.

Masterchef 9: i giudici

Bruno Barbieri : cuoco, ristoratore italiano e noto personaggio televisivo emiliano, è il più veterano tra i giudici di MasterChef (dal 2011) ed è stato anche conduttore della versione Junior e Celebrity.

: cuoco, ristoratore italiano e noto personaggio televisivo emiliano, è il più veterano tra i giudici di MasterChef (dal 2011) ed è stato anche conduttore della versione Junior e Celebrity. Antonino Cannavacciuolo : cuoco, personaggio televisivo e giudice di MasterChef dalla quinta edizione del programma (2015), inizierà la nuova avventura dopo aver assegnato la promozione come nuovo cuoco della sua brigata al vincitore del suo ultimo format Antonino Chef Academy

: cuoco, personaggio televisivo e giudice di MasterChef dalla quinta edizione del programma (2015), inizierà la nuova avventura dopo aver assegnato la promozione come nuovo cuoco della sua brigata al vincitore del suo ultimo format Antonino Chef Academy Giorgio Locatelli: cuoco e personaggio televisivo italiano, noto per aver portato l’alta cucina italiana a Londra, grazie al suo ristorante Locanda Locatelli, è entrato a far parte della giuria di Masterchef l’1 giugno 2018. Il cuoco di fama internazionale, grazie al programma tv, ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare anche in Italia, dato che dal 1986 ha lavorato solo all’estero. Locatelli continua a mostrarsi particolarmente entusiasta per essere nuovamente stato scelto come giudice, dicendo che: “Far parte di MasterChef è quindi per me il riconoscimento più grande, quello di essere considerato Ambasciatore della cucina italiana anche nel mio paese.”

