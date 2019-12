Condividi su

Quando inizia Avanti Un Altro 2020 su Canale 5 e novità edizione

Da lunedì 6 gennaio 2020, alle 18:45, tornerà su Canale 5 Avanti un altro, il divertente game show in pre-serata di Paolo Bonolis. Il già famoso programma manterrà tutti i personaggi dei vari Minimondi che caratterizzano il format, ma ci saranno diverse piccole novità che verranno svelate solo a partire dalla prima puntata.

Indiscrezioni sulla nona edizione

Come rilasciato da Stefano Jurgens, paroliere e autore televisivo italiano, in un’intervista: “gli ingredienti di Avanti un altro sono un po’ cambiati”. Le piccole novità riguarderanno i personaggi televisivi che interpretano i protagonisti dei mini-mondi creati da Bonolis. La showgirl Laura Cremaschi non sarà più nel ruolo di Bonas (parte avuta per due anni, in sostituzione a Paola Caruso), ma diventerà la “regina del web”, un freschissimo ruolo della nuova edizione. Sara Croce, giovane modella ed ex Madre Natura in una puntata del programma Ciao Darwin 8 di Paolo Bonolis, vestirà i panni di Bonas. Secondo alcune indiscrezioni una delle prossime protagoniste di Avanti un altro 2020 sarà la nuova star di Youtube: Follettina Creations, nome d’arte di Maria Grazia Catalano, la stravagante palermitana, che, dopo essersi approcciata al mondo della musica, sarebbe pronta a farsi conoscere al grande pubblico attraverso il seguitissimo programma Mediaset. Ma, oltre a dei piccoli cambiamenti, la linea generale del format dovrebbe essere rimasta invariata.

Avanti un altro: il divertente gioco del pre-serale

L’irriverente programma condotto da Paolo Bonolis insieme al collega Luca Laurenti andrà in onda fino al periodo primaverile. Il quiz televisivo, nato nel 2011 da un’idea e sfida personale dello stesso conduttore, e che ha da subito riscosso un gran successo raggiungendo, nell’edizione del 2018-2019, uno share fisso del 20%, si propone anche quest’anno di far divertire i telespettatori grazie a concorrenti, protagonisti e situazioni esilaranti. Non mancheranno di certo le tipiche scenette e gags dei due simpatici complici, intenti a porre domande bizzarre e imbarazzanti agli sfidanti.

